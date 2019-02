CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

Petra Guttenberger: Wir brauchen mehr Frauen im Bayerischen Landtag - Aber nicht über eine Einschränkung des Wahlrechts

Bild-Infos

Download

München (ots)

Zu den von SPD und Grünen gewünschten Veränderungen des Wahlrechts erklärt Petra Guttenberger, die Vorsitzende des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration im Bayerischen Landtag:

"Es muss unbestritten unser Ziel sein, mehr Frauen in die Parlamente zu bekommen. Deshalb müssen sich alle Parteien Gedanken machen, wie politisches Engagement für Frauen erleichtert wird. Der absolut falsche Weg ist der Eingriff in unser Wahlgesetz und die Einschränkung des aktiven und passiven Wahlrechts. Die Vorschläge von Grünen und SPD halte ich für verfassungswidrig. Wir brauchen Chancengleichheit, nicht Gleichmacherei. Ich halte es für falsch, gesellschaftliche Bereiche und soziale Gruppen über Quoten in die Parlamente zu bringen. Das ist für mich ein Angriff auf die Wahlfreiheit jedes Einzelnen. Unser bestehendes Landeswahlsystem mit Direktkandidaten und veränderbaren Listen ist ein breit gefächertes Angebot an unsere Bürgerinnen und Bürger."

Pressekontakt:

Franz Stangl

Pressesprecher

Telefon: 089/4126-2496

Telefax: 089/4126-69496

E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.de



Andreas Schneider

Stellv. Pressesprecher

Telefon: 089/4126-2489

Telefax: 089/4126-69489

E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.de

Original-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell