Professionelle Zahnreinigung der BKK Mobil Oil / So wichtig ist Prophylaxe

Zähne und der erste Eindruck: Auf der Attraktivitätsskala rangieren sie auf den vordersten Plätzen. Aber es gibt auch medizinische Gründe, warum man es mit der Zahnhygiene sehr genau nehmen sollte. Denn Entzündungsherde im Mund können viele Krankheiten auslösen. Um auf das Thema aufmerksam zu machen, bietet die BKK Mobil Oil noch bis Ende Oktober professionelle Zahnreinigung zum ermäßigten Preis an.

Auf den ersten Blick scheint alles richtig zu laufen. Kaum eine Nation gibt mehr Geld für ihre Zahnhygiene aus als die Deutschen. Rund 1,66 Milliarden Euro investieren sie Untersuchungen zufolge pro Jahr in Zahnbürsten, Zahnpasta, medizinische Kaugummis und ähnliches*. Doch der Anteil an Karies und Parodontitis, der bakteriellen Entzündung des Zahnbettes, liegt im Erwachsenenalter immer noch bei fast 100 Prozent. Weswegen Experten immer wieder raten, regelmäßig zur professionellen Zahnreinigung zu gehen.

Richtige Zahnhygiene: Unkenntnis überwiegt

An der Häufigkeit der Zahnhygiene liegt es offenbar nicht. Die meisten Deutschen putzen laut Studien zwei- bis dreimal täglich ihre Zähne. Häufig jedoch unkonzentriert und offensichtlich in Unkenntnis, wie es richtig geht. Eine Umfrage des Dentalreports von 2019** ergab, dass fast die Hälfte der Befragten (48,9 Prozent) nicht wussten, dass die Zahnzwischenräume etwa ein Drittel der Zahnoberfläche ausmachen. Und jüngere Menschen lenken sich gern beim Zähneputzen ab. Einer forsa-Umfrage im Auftrag der Universität Witten/Herdecke zufolge laufen ein Drittel der befragten 14- bis 29-jährigen mit der Zahnbürste in der Hand durch die Wohnung.

Zahnzwischenraumpflege genauso wichtig wie Putzen

"Die Zahnzwischenräume werden viel zu häufig vernachlässigt", beobachtet auch Dr. Katrin Schwade, Zahnärztin in Hamburg. Dort könnten Speisereste sogenannte Taschen bilden, die zu Entzündungen werden. Diese rufen mitunter andere entzündliche Reaktionen im Körper hervor - wie etwa Arthritis, Diabetes und sogar Herzinfarkte. Ihr Tipp: "Die Zahnzwischenraumpflege ist genauso wichtig wie das Zähneputzen. Neben Zahnseide stehen heute so genannte Interdentalbürsten zur Verfügung, deren Größe sich nach dem Umfang des Zahnzwischenraumes richtet", so die Expertin. Auch "Hochdruckreiniger", die mit einem Gemisch aus Wassertöpfchen und Luft Speisereste zwischen den Zähnen wegspritzen können, sind eine gute Alternative.

Elektrische Zahnbürsten benutzen

Zu viel Druck ist ebenso schlecht wie zu harte Bürsten oder eine einseitige Bürsttechnik. "Dabei helfen heute in erheblichem Maße die elektrischen Zahnbürsten, die mit ihren rotierenden und oszillierenden Bewegungen für eine optimale Reinigung sorgen", erklärt Dr. Schwade. Sie steuern neben dem Anpressdruck auch die optimale Bewegung an jeder Oberfläche, sodass man nur noch die "Rot-Weiss-Technik" zu beherzigen braucht. Diese besagt, dass immer nur vom Zahnfleisch in Richtung Zahnhals geputzt werden sollte. Wichtig ist, dass man alle Beläge entfernt und die Oberflächen perfekt von Essenresten befreit, ohne dass dabei die Strukturen geschädigt werden.

Kein Obst vor dem Zähneputzen essen!

Was noch wichtig ist? "Niemals nach dem Genuss säurehaltigen Obstes direkt mit fluoridhaltigen Zahnpasten die Zähne putzen. Dabei entstehen chemische Reaktionen, die den Zahnschmelz angreifen. Besser ist es, ein bis zwei Stunden zu warten, bis der Speichel den Zahnschmelz wieder mineralisiert hat", rät die Zahnärztin.

Grundsätzlich sollte jeder regelmäßig zur professionellen Zahn-Reinigung gehen und sich auf den neuesten Stand bringen lassen. Fachmänner oder Fachfrauen kontrollieren nicht nur den Ist-Zustand und behebt Missstände, sondern kann den Patienten bei Bedarf auch mit der richtigen Putz-Technik vertraut machen. Außerdem schön: das perfekte Finish, ein fluoridhaltiges Polish, das die Zähne länger andauernd versiegelt.

Versicherte der BKK Mobil Oil erhalten die professionelle Zahnreinigung aktuell zum ermäßigten Preis von 49,00 Euro, die Aktion läuft noch bis Ende Oktober. Weitere Informationen zum Thema und dem Leistungsangebot der BKK Mobil Oil gibt es unter: bkk-mobil-oil.de/zahnvorsorge.

