Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. - VLH

VLH unterstützt "Ein Herz für Kinder" mit 100.000 Euro

Bild-Infos

Download

Neustadt a. d. W. (ots)

Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) hat auch in diesem Jahr wieder für die Aktion "Ein Herz für Kinder" von "BILD hilft e. V." gesammelt: 100.000 Euro spendeten VLH-Mitglieder, VLH-Beraterinnen und -Berater sowie die VLH-Hauptverwaltung insgesamt.

Jeder Cent fließt direkt in deutsche Kinderhilfsprojekte

Die Großspende der VLH fließt in medizinische Projekte in Deutschland. Unterstützt werden erkrankte und bedürftige Kinder, um ihnen die Hilfe und Versorgung zukommen zu lassen, die sie benötigen.

VLH: Seit 2018 Großspender für "Ein Herz für Kinder"

Auch im vergangenen Jahr sammelte die VLH Spenden für BILD hilft e. V. "Ein Herz für Kinder". Dank der tatkräftigen Unterstützung der Mitglieder, Beraterinnen und Berater sowie der VLH-Hauptverwaltung kamen ebenfalls 100.000 Euro zusammen.

Durch die Spendengelder konnte unter anderem folgendes unterstützt und mitfinanziert werden:

- 19 Kinderkrankenhäuser und Kinderhospize - 129 behindertengerechte Fahrzeuge - 925 lebensrettende OP's oder Behandlungen für Kinder.

Spendenaktion noch bis 31. Dezember 2019

Bis zum 31. Dezember 2019 kann gespendet werden. Die Kontoverbindung von BILD hilft e. V. "Ein Herz für Kinder" lautet:

Empfänger: BILD hilft e.V. IBAN: DE76 2007 0000 0067 6767 03 BIC/SWIFT: DEUT DE HH Bank: Deutsche Bank Hamburg Verwendungszweck: VLH hilft

Spenden sind von der Steuer absetzbar. Bei Spenden bis 200 Euro reicht ein einfacher Nachweis, zum Beispiel eine Buchungsbestätigung der Überweisung. Liegt die Spendenhöhe über 200 Euro, ist eine sogenannte Zuwendungsbestätigung als Nachweis erforderlich, die vom Spendenempfänger zugeschickt wird.

Die Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder"

BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" ist eine international aktive Hilfsorganisation, gegründet 1978 von Axel Springer. Mit rund 333 Millionen Euro konnte der Verein seither helfen. Der Förderschwerpunkt liegt in Deutschland. Die Bild-Hilfsorganisation unterstützt etwa Kinderkliniken, Kindergärten, Suppenküchen, Schulen sowie Familien. Schwer kranken Kindern, die in ihrer Heimat nicht behandelt werden können, ermöglicht der Verein lebensrettende Operationen. Außerdem leistet "Ein Herz für Kinder" Hilfe in Kriegs- und Katastrophengebieten.

Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands

Die VLH ist mit einer Million Mitgliedern und rund 3.000 Beratungsstellen bundesweit Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Die VLH stellt außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Berater: Von drei zertifizierten Beratern aller Lohnsteuerhilfevereine sind zwei von der VLH.

Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) erstellt für seine Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragt Freibeträge, ermittelt und beantragt Förderungen und Zulagen, prüft den Steuerbescheid und einiges mehr.

Gegründet im Jahr 1972, erstellt die VLH für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärungen im Rahmen der gesetzlichen Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.

Pressekontakt:

Christina Georgiadis

Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)

Fritz-Voigt-Str. 13

67433 Neustadt a.d. Weinstraße



Tel.: 06321 4901-0

Fax: 06321 4901-49



E-Mail: presse@vlh.de

Web: www.vlh.de/presse

Original-Content von: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. - VLH, übermittelt durch news aktuell