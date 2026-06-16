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Neue Kapazitäten für höchste Qualitätsstandards: SGS eröffnet Labor am HES-Standort in Wilhelmshaven

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WIlhelmshaven (ots)

SGS und HES haben ihre erfolgreiche Zusammenarbeit am Standort Wilhelmshaven verlängert und setzen damit ein klares Zeichen für eine langfristige Partnerschaft. Im Rahmen der Vereinbarung wurde ein neues Labor für die das HES-Tanklager errichtet, das den steigenden Anforderungen des des Produktions-, Umschlagsbetriebs und zukünftigen Entwicklungen gerecht wird.

Mit dem Neubau erweitert SGS die analytischen Kapazitäten am Standort und wird künftig Prozess- und Wasseranalysen auf höchstem Qualitätsniveau anbieten. Darüber hinaus schafft die Investition die Voraussetzungen für Analysen im Zusammenhang mit dem Umschlag von Flüssiggas in Wilhelmshaven.

Ein besonderer Meilenstein wurde mit der feierlichen Eröffnung des neuen Labors am 09.06.2026 erreicht. An der Eröffnungsfeier nahmen neben Mitarbeitenden und Projektbeteiligten auch die Geschäftsleitungen von SGS und HES teil und unterstrichen damit die Bedeutung der Investition sowie der langfristigen Partnerschaft beider Unternehmen.

Die erneuerte Zusammenarbeit stärkt die Kompetenzen beider Unternehmen und trägt dazu bei, die zuverlässige Bereitstellung hochwertiger Analytikdienstleistungen für Kunden und Partner langfristig sicherzustellen.

Über SGS

SGS ist das weltweit führende Unternehmen für Prüfung, Inspektion und Zertifizierung. Wir betreiben ein Netzwerk von über 2.500 Laboren und Geschäftseinrichtungen in 115 Ländern, unterstützt von einem Team von über 100.000 engagierten Fachleuten. Mit über 145 Jahren Erfahrung in exzellenten Dienstleistungen verbinden wir die Präzision und Genauigkeit, für die Schweizer Unternehmen bekannt sind, und unterstützen Organisationen so dabei, die höchsten Standards in Bezug auf Qualität, Compliance und Nachhaltigkeit zu erreichen.

In Deutschland ist die SGS-Gruppe seit 1920 aktiv und bundesweit mit mehr als 4.000 Mitarbeitern an über 50 Standorten präsent. Zu ihr gehören auch die SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH, die SGS-TÜV Saar GmbH, die SGS Analytics GmbH und die SGS Germany GmbH. Im Auftrag von Herstellern, Händlern oder Regierungen sorgt die SGS mit zahlreichen Inspektions-, Überwachungs- und Prüfdiensten über alle Stufen der Wertschöpfungskette hinweg für mehr Sicherheit, mehr Effizienz und mehr Qualität.

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