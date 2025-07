ZDF-"Orange Hour" beim Filmfest München / ZDF-Angebote sind erfolgreich und erreichen junge Nutzer

ZDF

Beim traditionellen ZDF-Get-together "Orange Hour" im Rahmen des 42. Filmfest München kamen wieder zahlreiche Produktionsschaffende und Kreative von vor und hinter der Kamera zusammen. Unter den 650 geladenen Gästen waren Heino Ferch, Julia Koschitz, Mascha Schilinski, Matti Geschonnek, Maria Furtwängler, Verena Altenberger, Josef Hader, Armin Rohde, Fritz Karl, Tobias Moretti, Leonard Lansink, Anja Kling, Antoine Monot Jr., Friedrich von Thun, Peri Baumeister, Hannes Jaenicke und viele mehr.

Bei ihrer Begrüßung stellten Heike Hempel, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II, und Frank Zervos, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I und Stellvertretender Programmdirektor die fiktionalen Erfolge im Werben um die junge Zielgruppe in den Mittelpunkt: "Wir betonen immer wieder, wie wichtig es uns ist, gerade die jungen Nutzerinnen und Nutzer zu erreichen und für diese Zielgruppe mehr Angebote zu machen. Sehr erfolgreich waren hier zuletzt die Vampirserie 'Love Sucks'. Wir können auch Horror wie 'Hameln', junge Männer verwandeln sich in den 'Club der Dinosaurier', die Serie ist aktuell im ZDF-Streaming-Portal zu sehen. Die Dramaserie 'Chabos' mit Nostalgiefaktor gibt es ab Ende August. Die Instant-Serien 'Bauchgefühl' und 'Hungry' haben für große Resonanz gesorgt. Dazu geht die Serie 'Crystal Wall' in die Verlängerung und die 'Doppelhaushälfte' erscheint bereits in der vierten Staffel – und vieles mehr."

ZDF freut sich über internationale Anerkennung

Besondere Würdigung fanden auf dem Empfang die insgesamt 17 ZDF-Produktionen (Auftrags- und Koproduktionen sowie Beteiligungen) die auf dem diesjährigen Filmfest vertreten sind. Heike Hempel und Frank Zervos: "Ganz besonders freuen wir uns, dass die diesjährige Sensation aus Cannes – unsere Kino-Ko-Produktion 'In die Sonne schauen' – auf dem Münchner Filmfest ihre Deutschland-Premiere feiert. Seit 41 Jahren ist es keiner deutschen Produktion gelungen, in Cannes einen der drei Hauptpreise zu erlangen. Herzlichen Glückwunsch an Mascha Schilinski, an Studio Zentral und an alle Beteiligten! Auch 'Sirat' wurde in Cannes ausgezeichnet mit dem Preis der Jury sowie 'Un Poeta' mit dem wichtigen Jury-Nachwuchs-Preis."

Mehrere ZDF-Koproduktionen beim Filmfest München nominiert

Im Wettbewerb CineCoPro konkurrieren die drei genannten Produktionen um den Koproduktionspreis CineCoPro Award, der an einen internationalen Film mit deutscher Beteiligung vergeben wird. Vier weitere Koproduktionen laufen im Wettbewerb CineMasters, der gleichnamige Award wird an die Regisseurin oder den Regisseur des besten internationalen Films verliehen. In den beiden genannten Wettbewerben werden insgesamt vier ZDF und ZDF/ARTE-Filme präsentiert, die in diesem Jahr bereits in Cannes ausgezeichnet wurden.

Zwei ZDF-Koproduktionen sind in der Rubrik Neues Deutsches Kino vertreten und nehmen mit insgesamt sieben Nominierungen am Förderpreis Neues Deutsches Kino 2025 teil. Fünf TV-Filme und eine Miniserie sind in die Sektion Neues Deutsches Fernsehen eingeladen. Drüber hinaus werden zwei Koproduktionen als Spotlight gezeigt – darunter der diesjährige Abschlussfilm des Münchner Filmfests "Miriors No.3".

Das ZDF bleibt auch in wirtschaftlich angespannten Zeiten starker und verlässlicher Partner der deutschen Produktions- und Kreativwirtschaft.

