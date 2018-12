Wechsel in der Geschäftsführung von planet c

Jan Leiskau steigt zum 1. Januar 2019 in die Geschäftsführung von planet c auf. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/53784 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/planet c GmbH/Achim Meissner" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Zum 1.1.2019 steigt Jan Leiskau (41) in die Geschäftsführung von planet c, der Corporate-Content-Tochter der Handelsblatt Media Group, auf. Leiskau folgt auf Holger Löwe (60), der sich nach 17 erfolgreichen Jahren aus der Geschäftsführung zurückzieht und in die strategische Kundenberatung wechselt. Weitere Geschäftsführer von planet c sind Andrea Wasmuth (Vorsitzende) und Thorsten Giersch.

Leiskau kennt das Unternehmen und die Branche aus dem Effeff: Der Verlagsfachwirt startete seine Karriere beim Zeitungsverlag Aachen. 2003 wechselte er als Projektmanager zur corps. Corporate Publishing Services GmbH (heute planet c), übernahm 2011 die Abteilungsleitung und im Jahr 2016 die Aufgaben des kaufmännischen Leiters. Jan Leiskau wird als Geschäftsführer insbesondere den Ausbau der planet c Unit Connect (Verbandskommunikation) und den strategischen Ausbau des Vermarktungsgeschäfts vorantreiben.

"Wir freuen uns sehr darüber, diese wichtige Rolle in der Geschäftsführung aus den eigenen Reihen hervorragend besetzen zu können", sagt Andrea Wasmuth, Vorsitzende der Geschäftsführung von planet c. "Zudem sind wir sehr glücklich darüber, dass uns Holger Löwe seine Expertise auch in den kommenden Jahren zur Verfügung stellen wird."

Über planet c:

planet c ist eine Tochtergesellschaft der Handelsblatt Media Group, Deutschlands führendem Medienhaus für Wirtschafts- und Finanzinformation. Der Spezialist für Corporate Content und Change Communication mit Standorten in Hamburg, Düsseldorf und Berlin realisiert Print- und Onlinemedien u. a. für namhafte Kunden wie z. B. die Bundesarchitektenkammer, die Continental AG, den Handelsverband Deutschland, die ING-DiBa u. v. m. Mehr unter www.planetc.co

Pressekontakt:

planet c

Stefanie Brinkmann

Marketing/PR

T. 0211/54227-670

s.brinkmann@planetc.co

Original-Content von: planet c GmbH, übermittelt durch news aktuell