Capri-Sun

Fruchtig, still und wiederverschließbar: GAME ON mischt den Energy-Markt auf

Bild-Infos

Download

Eppelheim (ots)

Energy Drinks kennt jeder, doch einen stillen Energy Drink im wiederverschließbaren Trinkbeutel gab es bislang nicht. Mit GAME ON bringt die Capri Sun Group jetzt eine völlig neue Alternative zu klassischen kohlensäurehaltigen Dosen-Energy Drinks auf den deutschen Markt. Zum Launch präsentiert sich die neue Marke auch auf der Gamescom in Köln, dem weltweit größten Event für Computer- und Videospiele.

Wer heute zu einem Energy Drink greift, findet eine große Auswahl an Marken und Geschmacksrichtungen. Viele Produkte der Kategorie setzen jedoch auf ein ähnliches Konzept: Kohlensäure, Dose und der typische Energy-Geschmack. Die neue Marke GAME ON wurde unabhängig von der Familienmarke Capri-Sun für Erwachsene ab 18 Jahren entwickelt und bringt nun frischen Wind ins Energy-Regal: Statt auf Kohlensäure und die klassische Aludose setzt GAME ON auf einen stillen Energy Drink im wiederverschließbaren und pfandfreien 330-ml-Trinkbeutel.

Das trifft die Vorlieben vieler Verbraucher: 65% der europäischen Konsumenten trinken nicht gerne kohlensäurehaltige Getränke.[1] Mit GAME ON erhalten sie nun eine Alternative im Energy-Bereich, die durch den Verzicht auf Kohlensäure besonders angenehm zu trinken ist. Ob beim Gaming, auf dem Weg zur Vorlesung, im Büro oder beim Sport: Mit seinem fruchtigen Geschmack, der stillen Rezeptur sowie dem flexiblen Trinkbeutelformat unterscheidet sich GAME ON deutlich von vielen etablierten Produkten im Energy-Segment und richtet sich an alle, die sich im oft hektischen Alltag eine unkomplizierte Erfrischung mit Energy-Funktion wünschen. Dank des wiederverschließbaren Trinkbeutels kann GAME ON unterwegs und über den Tag verteilt genossen werden. In der Tiefkühltruhe angefroren wird das Getränk außerdem zum leckeren Slush - für einen besonders erfrischenden Energy-Kick.

Fruchtiger Geschmack trifft auf Energy-Funktionalität

Zum Marktstart ist GAME ON in den Sorten Mango-Peach und Red Berry erhältlich, womit die Marke unterschiedliche Geschmacksvorlieben anspricht. Die Rezeptur enthält 32 mg Koffein und 40 mg Taurin pro 100 ml sowie Magnesium und die Vitamine C, B1 und B6 bei 20 kcal und 4,5 g Zucker pro 100 ml. So verbindet GAME ON Energy-Funktionalität mit einem modernen Getränkekonzept in zwei fruchtigen Sorten.

Zum Produktlaunch präsentiert sich GAME ON vom 26. bis 30. August auf der Gamescom in Köln. Im Rahmen des neuen Food-Clash-Formats (Halle 10.2 der Koelnmesse) können Besucher den Energy Drink erstmals probieren, an interaktiven Aktionen teilnehmen und die Marke inmitten der Gaming-Community erleben. Gemeinsam mit der Agentur Walbert-Schmitz und deren Gaming- und Lifestyle-Unit Backseat Geeks entsteht ein neues Erlebnisformat, das Gaming, Unterhaltung und Food-Marken auf einer gemeinsamen Fläche zusammenbringt.

[1] GlobalData '24

Über Capri Sun

Die Capri Sun Group Holding AG mit Sitz in der Schweiz ist ein privat geführtes Getränkeunternehmen. Zu ihrem Portfolio gehört die Marke Capri-Sun, die seit ihrer Einführung im Jahr 1969 für erfrischenden Genuss steht. Heute werden jährlich mehr als sechs Milliarden Trinkpackungen in über 100 Ländern verkauft. Damit ist Capri-Sun die Nr. 1 unter den Kindergetränken und eine weltweit beliebte Kultmarke. Mit innovativen Produkten und Verpackungslösungen entwickelt das Unternehmen sein Angebot kontinuierlich weiter. Dazu gehört auch der Trinkbeutel aus Monomaterial, der einen geringeren CO₂-Fußabdruck als viele herkömmliche Alternativen aufweist. Zu den jüngsten Portfolio-Erweiterungen der Capri Sun Group zählt GAME ON, eine eigenständige Marke für Erwachsene im Energy-Drink-Segment, die Fruchtsaft, Vitamine und Koffein in einem wiederverschließbaren Trinkbeutel vereint.

Weitere Informationen zu GAME ON by Capri Sun sowie den Produkten unter GAME ON – Der Energy Drink

Allgemeines Bild- und Videomaterial unter Capri Sun Newsroom

Original-Content von: Capri-Sun, übermittelt durch news aktuell