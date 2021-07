BERLINER MORGENPOST

Zickzack-Kurs zur Urlaubszeit - Kommentar von Thomas Schubert

Berlin

Im vergangenen Spätherbst, da wurde klar, dass politische Nachlässigkeit im ersten Corona-Sommer ein Fehler war. Man vertraute zu sehr darauf, dass Covid-19 von selbst verschwindet. Und in diesem Herbst? Da drohen wegen der Delta-Variante erneut Einschränkungen. Und wieder sucht die Politik erst nach dem Start der Sommerferien nach einer Linie für Reiserückkehrer.

Das Virus vollzieht eine Evolution, noch während wir entspannen wollen. Bevor die Delta-Variante ein Problem wurde, haben auch Ungeimpfte ihren Urlaub gebucht, im Vertrauen, dass sie sorglos am Strand liegen werden. Jetzt müssen sie am Ferienort die Nachrichten verfolgen und bangen darum, bei der Rückkehr in Quarantäne gehen zu müssen.

Die Politik stellt erst strenge Regeln auf, sorgt dann mit schnellen Lockerungen und Ausnahmen dafür, dass sich Bürger Freiheiten erlauben - und schränkt diese Freiheiten dann plötzlich wieder ein. Jede Woche gelten neue Regeln, die man bei der Buchung der Ferien noch nicht kommen sah.

Nun liegt der Ball wieder bei den ohnehin schon unterbesetzten Gesundheitsämtern, die in drei Corona-Wellen an ihre Grenzen kamen. Sie sollen nun kontrollieren, dass Anordnungen wie Quarantänezeiten korrekt eingehalten werden. Damit aber sind sie überfordert.

So bleibt letztlich wieder nur eines: Auf die Eigenverantwortung eines jeden Urlaubers zu setzen, sich an die eingeübten Hygiene- und Abstandsregeln auch im Urlaub zu halten. Ob das klappt und ausreicht, werden wir alle nach den Sommerferien sehen.

