Mercer-Analyse: Deckungsgrad der Pensionsverpflichtungen von DAX 40-Unternehmen im Jahr 2023 fast auf Rekordniveau

Frankfurt am Main (ots) - Frauen verdienten in 2023 trotz gleicher Qualifikation and Tätigkeit 6% weniger als Männer Eine jährliche Analyse von Mercer, einem weltweit führenden Beratungs- und Investmentunternehmen, das zu Marsh McLennan (NYSE: MMC) gehört, zeigt, dass sich das geschlechtsspezifische Lohngefälle in Deutschland im Jahr 2023 nur um 1% zum Vorjahr ...

