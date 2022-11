mydays GmbH

"Eure Erlebnisse, Eure Stories - Schenke Gemeinsamzeit zu Weihnachten"

2 Audios

221115_BmE_Weihnachten.mp3

MP3 - 1,8 MB - 01:57 Download Your browser does not support the audio element.

221115_OTP_Weihnachten.mp3

MP3 - 2,5 MB - 02:43 Download Your browser does not support the audio element.

Ein Dokument

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Weihnachten ist hierzulande eins der wichtigsten Feste überhaupt: Die ganze Familie kommt zusammen, futtert selbst gebackene Plätzchen und Würstchen mit Kartoffelsalat und packt gemeinsam die Geschenke aus. Alle Jahre wieder ist die Vorfreude groß, aber auch in diesem? Worauf die Deutschen trotz heftiger Inflation und weltweiter Krisen dieses Jahr an Weihnachten besonders Wert legen, zeigt eine aktuelle repräsentative Umfrage. Oliver Heinze berichtet

Sprecher: Fast jeder Vierte der Befragten will in diesem Jahr auf einen Baum verzichten, aber auf keinen Fall beim Weihnachtsessen den Gürtel enger schnallen.

O-Ton 1 (Floria Sailer, 23 Sek.): "Für Heiligabend planen die meisten Würstchen und Kartoffelsalat als Festessen ein. Je nach Region wird traditionellerweise aber auch wieder ein klassischer Braten beziehungsweise eine Gans auf dem Tisch stehen. Ein Großteil der Befragten gab an, dass sie sich auf Zeit mit der Familie freuen. Das zeigt uns, wie wichtig gemeinsame Erlebnisse und die daraus resultierenden Erinnerungen für viele Menschen sind."

Sprecher: Sagt die mydays-Geschenkexpertin Floria Sailer und erklärt, wie man selbst mit kleinem Budget für leuchtende Augen beim Geschenkeauspacken sorgen kann.

O-Ton 2 (Floria Sailer, 14 Sek.): "Zum Beispiel für alle Kochbegeisterten bieten wir Backkurse oder Weinverkostung. Besonders beliebt und kreativ sind auch die Kurse zum Herstellen von Parfum oder Pralinen - und das Beste, die eigenen Kreationen kann man mit nach Hause nehmen."

Sprecher: Sehr beliebt bei den "Zeit-zu-Zweit-Geschenken" sind darüber hinaus Städtereisen und Kurztrips mit überraschend ungewöhnlichen Schlafplätzen.

O-Ton 3 (Floria Sailer, 18 Sek.): "Gerade hier in Deutschland oder auch in Österreich und der Schweiz bieten wir tolle Angebote an. Schön ist es doch, wenn es ausgefallen ist - zum Beispiel eine unvergessliche Übernachtung im Iglu in den Bergen, in einem Bubble-Hotel oder im Leuchtturm mit der perfekten Aussicht. Das sind garantiert unvergessliche Erlebnisse."

Sprecher: Und die können sogar die 14 Prozent der Befragten noch verschenken, denen laut Umfrage immer erst kurz vorm Fest einfällt, dass bald Weihnachten ist.

O-Ton 4 (Floria Sailer, 27 Sek.): "In dem Fall sind unsere Last-Minute-Gutscheine eine gute Wahl. Da kann die oder der Beschenkte frei wählen, wann er den einlöst, und falls man mal nicht ins Schwarze getroffen hat, kann der natürlich auch wieder umgetauscht werden. Meine drei Favoriten sind hier übrigens Gutscheine für die Boxen 'Städtetrip', 'Eat, Drink, Enjoy' und 'Wellness & Beauty'. Einfach mal auf mydays.de klicken: Dort finden Sie noch viel mehr schöne Geschenkideen."

Abmoderationsvorschlag: Für alle, die gerade noch das perfekte Weihnachtsgeschenk für den Menschen suchen, den sie am meisten lieben und mit dem sie besonders gern viel Zeit zusammen verbringen möchten: Einfach mal auf mydays.de klicken und sich dort inspirieren lassen!

