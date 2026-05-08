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Beats, Burger, Bundestag: Burger Dialog 2026 gemeinsam mit Eko Fresh

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München (ots)

McDonald's Deutschland startet am 19. Mai in eine neue Burger Dialog Runde und setzt damit auch 2026 das erfolgreiche Diskussionsformat fort. Für dieses Jahr hat sich das Unternehmen bekannte Unterstützung geholt: Eko Fresh, der seit über 20 Jahren fester Bestandteil der deutschen Rap-Szene ist, wird Kooperationspartner der diesjährigen Burger Dialog Reihe. Als wichtige Stimme einer vielfältigen Gesellschaft wird er in McDonald's Restaurants über drängende Fragen und Themen aus seiner Community mit hochrangigen Politiker:innen diskutieren.

Erster Burger Dialog 2026: Ehrenamt & Engagement

Die diesjährige Burger Dialog Reihe startet am 19. Mai 2026 um 18 Uhr im McDonald's Restaurant im Europacenter in Berlin. Thema des Abends: "Ehrenamt & Engagement". Neben Eko Fresh nehmen Clara von Nathusius (CDU), Mitglied des Bundesvorstandes der Jungen Union, Johanna Börgermann (SPD), stellvertretende Bundesvorsitzende der Jusos und Julian Joswig (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Mitglied des Deutschen Bundestages, an der Diskussion teil. Gemeinsam sprechen sie über den Wert des Ehrenamts, die Herausforderungen im sozialen Engagement und darüber, wie Beteiligung vor Ort gestärkt und gewürdigt werden kann. Durch den Abend führt erneut Anastasia Barner, die bereits im letzten Jahr einen Burger Dialog zum Thema "Zukunft und (Aus-)Bildung" moderierte. Als TEDx-Speakerin und Gründerin einer europäischen Reverse-Mentoring-Plattform verbindet sie die Perspektive von jungen Stimmen aus der Gesellschaft mit gesellschaftspolitischer Kompetenz.

McDonald's als Förderpartner des Ehrentag 2026

McDonald's ist Förderpartner des diesjährigen Ehrentags - einer gemeinsamen Initiative des Bundespräsidenten und der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt Anlässlich des Geburtstags des Grundgesetzes am 23. Mai wird deutschlandweit zum Mitmachen und sozialem Engagement aufgerufen. Der erste Burger Dialog steht somit ganz im Zeichen des Ehrentags. Ziel ist es, Engagement sichtbar zu machen, den Dialog zu fördern, Gemeinschaft zu stärken und Menschen zu motivieren, sich einzubringen. McDonald's Deutschland flankiert diese Initiative im Rahmen seiner Jahreskampagne "Weil wir es lieben", die 2026 den Fokus auf Ehrenamt und gesellschaftlichen Zusammenhalt legt. "Der Burger Dialog zum Ehrentag soll zeigen, wie stark gesellschaftliches Engagement Menschen verbinden kann", sagt Markus Weiß, Impact Lead und Unternehmenssprecher McDonald's Deutschland und ergänzt: "Wir wollen diesem Einsatz eine Bühne geben und gleichzeitig Mut machen, selbst aktiv zu werden".

Über den Burger Dialog

Mit dem Burger Dialog hat McDonald's Deutschland 2025 ein Format geschaffen, das Menschen aus Politik und junge Stimmen aus der Gesellschaft an einen Tisch bringt. Ziel ist es, den offenen Austausch über zentrale Zukunftsthemen zu fördern, Vorurteile abzubauen und politische Teilhabe zu stärken. Bereits stattgefunden haben Burger Dialoge zu den Themen "Zukunft und Zusammenhalt", "Zukunft und Landwirtschaft" sowie "Zukunft und (Aus-)Bildung". Die neuen Veranstaltungen 2026 knüpfen daran an - mit viel Raum für Debatte, Begegnung und Perspektivenvielfalt. Geplant sind in 2026 weitere Burger Dialoge zu unterschiedlichen Themen.

Mehr zu McDonald's und dem Ehrentag erfahren Sie unter: https://ots.de/xXxtU0

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