Sozialverband Deutschland (SoVD)

Presseeinladung zum Equal Pay Day am Freitag, 27. Februar 2026

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Sehr geehrte Pressevertreterinnen und Pressevertreter,

hiermit laden wir Sie zu unserer Aktion anlässlich des "Equal Pay Day" im Berliner Hauptbahnhof ein. Den SoVD-Infostand finden sie am Freitag, 27. Februar 2026 von 07:00 bis 09:00 Uhr direkt am Eingang Washingtonplatz (Südseite, Ebene 0, mit Blickrichtung Kanzleramt).

Wir sind dort den gesamten Morgen eng getaktet mit zahlreichen Stakeholdern aus dem Bereich Gleichstellung verabredet, um im politischen Talk auf die immer noch herrschende Ungleichbehandlung und Ungerechtigkeit hinzuweisen. Unterstützt wird die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier hierbei von Vertreter*innen der politischen Parteien, Gewerkschaften und der Zivilgesellschaft. Zugesagt haben u.a. die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack und die Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung, Ferda Ataman. Zudem wollen wir auch gezielt mit den Menschen ins Gespräch kommen, die auf dem Weg zur Arbeit sind und uns zu deren Erfahrungen zur ungleichen Bezahlung von Männern und Frauen austauschen.

Zu unserer diesjährigen Aktion laden wir Sie hiermit herzlich ein.

Beginn: 07:00 Uhr

Ende: 09:00 Uhr

Ort: Im Hauptbahnhof Berlin; Eingang Washingtonplatz (Südseite, Ebene 0, mit Blickrichtung Kanzleramt)

Über eine Anmeldung unter pressestelle@sovd.de würden wir uns freuen. Gerne erhalten Sie dann auch einen detaillierten Zeitplan unserer Talkgäste am SoVD-Stand. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne und jederzeit zur Verfügung.

Original-Content von: Sozialverband Deutschland (SoVD), übermittelt durch news aktuell