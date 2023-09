McDonald's Deutschland

Durch kritische Fragen die Umwelt schützen: McDonald's verbindet Dialogangebot mit besonderer Spendenaktion

München (ots)

McDonald's Deutschland intensiviert sein Dialogangebot und ruft dazu auf, möglichst viele (kritische) Fragen rund um sein Nachhaltigkeitsengagement zu stellen. Die bekannte Better M Webseite fungiert hierbei als Gesprächsplattform. Als Anreiz für eine möglichst hohe Eingangsquote spendet das Unternehmen 1 Euro an MBRC the ocean für jede über die Plattform gestellte Frage zu Nachhaltigkeitsthemen.

McDonald's steht seit jeher für offenen Dialog mit allen seinen Stakeholdern. Deshalb beruht die Better M Kampagne vor allem auf dem Angebot, sich kritisch mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen und in konstruktive Gespräche zu gehen. Nach den ersten spannenden Live-Diskussionen in München und Berlin mit Expert:innen, Politiker:innen und Kritiker:innen möchte das Unternehmen den letzten Better M Talk jetzt auch in die Breite tragen. Deshalb ruft McDonald's Deutschland dazu auf, über seine Better M Plattform Fragen - gerne auch kritische - zu den Themen Verpackungen und Recycling zu stellen. Beantwortet werden diese dann transparent und öffentlich direkt auf der Seite. Damit möglichst viel im Posteingang landet, spendet McDonald's für jede Frage einen Euro an MBRC the ocean - eine gemeinnützige Organisation, die Strände und Meere von Plastikmüll befreit und ein Bewusstsein für Nachhaltigkeitsthemen schafft. Insgesamt sollen damit bis 16.10.2023 bis zu 20.000 Euro Spenden zusammenkommen. "Als Teil der Gesellschaft hierzulande wollen wir mit den Menschen in den Dialog treten. Denn nur wer zuhört, erfährt, was den Gesprächspartner:innen wichtig ist und kann sich auch entsprechend bewegen.", so Markus Weiß, Unternehmenssprecher McDonald's Deutschland. "Wir hoffen sehr, dass viele unseren digital angelegten Better M Talk nutzen und jede Menge spannende Fragen eingehen."

McDonald's Deutschland feiert den World Cleanup Day

Mit knapp 1.450 Restaurants ist McDonald's so gut wie überall in Deutschland vertreten und tief verwurzelt in den jeweiligen Kommunen. Ein sauberes Restaurantumfeld ist dem Unternehmen deshalb im Sinne der guten Nachbarschaft immer schon ein wichtiges Anliegen. Aus diesem Grund sind in jedem Restaurant regelmäßige Müllsammelrundgänge im erweiterten Umfeld als interner Standard festgelegt. Oft bleibt es aber nicht nur dabei. Viele Restaurant-Teams gestalten vor Ort lokale Umweltaktionen, auch in Partnerschaft mit Kommunen, Vereinen oder anderen Unternehmen. Diesen Ansatz will McDonald's Deutschland nun im Rahmen des World Cleanup Day fördern und ruft zu einem internen Wettbewerb auf. Die Restaurant-Teams sollen hierbei Sauberkeitsaktionen planen und in die Tat umsetzen. Die kreativste Aktion wird mit dem Titel "Better M Store 2023" belohnt und der Öffentlichkeit vorgestellt. Damit will das Unternehmen nicht nur das besondere Engagement seiner Mitarbeiter:innen für ein sauberes Umfeld honorieren, sondern auch nach innen und außen ein deutliches Zeichen für mehr Nachhaltigkeit setzen.

Veröffentlichung Nachhaltigkeitszahlen

Das Better M Kampagnendesign findet sich das ganze Jahr über bei jeder Kommunikation von McDonald's Deutschland zu Nachhaltigkeitsthemen. So ist auch das aktuelle CR-Update entsprechend gestaltet. Mit der Veröffentlichung der neuesten Nachhaltigkeitszahlen setzt das Unternehmen seine bereits seit 2011 bestehende Reportingreihe fort. In dem Update sind alle wichtigen Nachhaltigkeitsziele und -fortschritte nachzulesen - darunter auch zahlreiche Fakten zu den bereits umgesetzten Verpackungsreduktionen und Recycling. Das Papier für die Druckversion des Updates wurde auch in diesem Jahr aus recycelten McDonald's Einweg-Getränkebechern hergestellt. Die Broschüre gibt es entweder direkt in den Restaurants oder digital auf der Better M Plattform sowie der Webseite des Unternehmens.

Better M Quiz

Das CR-Update beinhaltet nicht nur spannende Fakten für Interessierte. Es stellt gleichzeitig eine gute Grundlage für alle dar, die am aktuellen Nachhaltigkeits-Gewinnspiel von McDonald's teilnehmen wollen. Zu finden ist das Better M Quiz ebenfalls auf der gleichnamigen Plattform. User:innen können dort ihr Wissen über das Nachhaltigkeitsengagement des Unternehmens beweisen und sich gleichzeitig attraktive Gewinne sichern. Das Gewinnspiel läuft von 15. September bis 04. Oktober 2023.

Link zu Frageplattform und Quiz: betterm.mcdonalds.de

Link zum CR-Update: nachhaltigkeitsupdate2023.mcdonalds.de

