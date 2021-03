Faktenkontor

Das sind die 100 wichtigsten Blogs in Deutschland

Die Blogs der Tageszeitung "Die Welt" sind die relevantesten Blogs in Deutschland, gefolgt vom Euronics Trendblog - mit Nachrichten zu Unterhaltungselektronik und Hausgeräten - und dem Mercedes-Benz Passion Blog. Unter den 100 wichtigsten Blogs in Deutschland nehmen Medien-Blogs den meisten Raum ein; sie besetzen fast ein Drittel der Plätze. Ein weiterer, großer Schwerpunkt sind Blogs von Marken, die über diese Plattform mit ihren Zielgruppen kommunizieren. Damit haben Marken-Blogs in den letzten Jahren sukzessive an Relevanz gewonnen und den Beweis angetreten, dass spannende Inhalte von Unternehmen und Marken auch für ein breites Publikum relevant sein können. Der drittgrößte Themenblock sind die IT-Blogs, die traditionell im Internet auf hohes Interesse stoßen. Das ergibt eine Analyse der Kommunikationsberatung Faktenkontor.

Basis des Top-100-Blogrankings ist der Blogger-Relevanzindex. Hierfür werden rund 2.000 Blogs in fünf Disziplinen bewertet:

- die Sichtbarkeit des Blogs im Internet, - die Anzahl der Verlinkungen auf den Blog, - die Social-Media-Aktivitäten des Blogs, - die Aktivität des Blogs, - die Interaktion des Blogs mit seiner Community.

Aus den fünf Einzelwerten wird ein Gesamtwert gebildet: Der Blogger-Relevanzindex, der auf einer Skala von 0 bis 100 die Wichtigkeit eines Blogs beschreibt.

