2018 war für die bundesweite Unipor-Ziegel-Gruppe ein gutes Jahr: Insgesamt 584 Millionen Normalformat-Einheiten (NF) an Hintermauerziegeln konnten die acht Unipor-Mitgliedswerke im vergangenen Jahr absetzen - ein Zuwachs von 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch der Umsatz stieg im gleichen Zeitraum auf nunmehr 109,9 Millionen Euro an, was einem Plus von 4,9 Prozent entspricht. Mit den aktuellen Geschäftszahlen knüpft die Unipor-Gruppe an den positiven Trend vergangener Jahre an. "Der hohe Wohnraumbedarf sorgt weiterhin für rege Bautätigkeit. Besondere Aufgaben sind dabei die Umsetzung bezahlbarer Lösungen - nicht zuletzt im Kontext zur Energiewende", so Geschäftsführer Dr.-Ing. Thomas Fehlhaber. Bei Unipor geht man daher von einer Fortsetzung der robusten Auftragslage für 2019 aus.

Rund 20 Prozent beträgt der bundesweite Ziegel-Marktanteil der acht mittelständischen Unipor-Mitgliedsunternehmen: An zwölf Standorten in Deutschland produzieren sie überwiegend hochwärmedämmende Hintermauerziegel sowie ergänzende Systemprodukte. 2018 konnten alle Unipor-Ziegelwerke ihr Vorjahresergebnis zumindest wieder erreichen, wenn nicht sogar verbessern. Ihre Geschäftsentwicklung verdankt die Unipor-Gruppe insbesondere der weiterhin guten Auftragslage in der Bauwirtschaft. Nach Markteinführung der wärmedämmenden Deckenrandelemente (DRE) in 2016 ist die Marktdurchdringung mittlerweile erreicht. Die Nachfrage nach vorgefertigten Ziegelbauteilen konnte in 2018 hingegen nicht gesteigert werden und liegt bei rund 10 Prozent des Umsatzes.

