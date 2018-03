München (ots) - DocuWare präsentiert sein neues Logo und sein neues Corporate Design. Der Anbieter von Cloud-Lösungen für Dokumenten-Management und Workflow richtet damit sein visuelles Erscheinungsbild an seiner modernen Cloud-First-Strategie aus. Das Unternehmen sieht darin einen weiteren Schritt, um die ehrgeizigen Wachstumsziele stärker voranzutreiben.

Der neue visuelle DocuWare-Auftritt unterstreicht das Ziel, Unternehmen dabei zu unterstützen, durch Cloud-basiertes Dokumenten-Management und Workflow-Automatisierung neue Maßstäbe zu setzen. Wichtigster Treiber der Markenentwicklung war der äußerst erfolgreiche Wechsel des ECM-Anbieters hin zu Cloud-Lösungen, die Unternehmen den Weg in die digitale Transformation erleichtern.

"Seit vielen Jahren entwickeln wir unsere Lösungen auf Basis zukunftsorientierter Technologien und liefern die innovativen Produkte an Kunden in 70 Ländern", sagt Jürgen Biffar, Geschäftsführer und Gründer des Unternehmens. "Die digitale Transformation verändert die Art und Weise, wie die Welt mit Informationen arbeitet. Die Automatisierung von Arbeitsabläufen ist ebenso unverzichtbar wie das Dokumenten-Management. Herkömmliche lokale Software wird durch erschwingliche, skalierbare Cloud-Lösungen ersetzt, die auch mobil einsetzbar sind. Es ist sehr wichtig, dass sich unsere Lösungen für diese digitale, vernetzte Welt in unserem Corporate Design widerspiegeln." Das neue Logo enthält ein Icon, dass Digitalisierung, Vorwärtsbewegung und Prozessvereinfachung symbolisiert; der neue Blauton steht für Lebendigkeit.

Cloud-Lösungen spiegeln sich im Corporate Design wider

Der visuelle Auftritt folgt den gleichen ästhetischen Prinzipien. Ton und Lebendigkeit der Unternehmensfarben wurden verstärkt, die Typografie bietet innovative Möglichkeiten, Botschaften auszudrücken, und die Einführung neuer geometrischer Muster verleiht der Unternehmenskommunikation Tiefe. Kevin Potts, Vice President Corporate Marketing bei DocuWare, kündigt das neue Logo und die neue visuelle Identität als wegweisend an: "Eine starke Kommunikation ist entscheidend für eine klare Marktposition und den Geschäftserfolg. Partner, Kunden, Mitarbeiter und Medien erhalten mit der neuen Identität einen modernen Rahmen für diese Kommunikation."

Das Logo und der visuelle Auftritt wurden von der in San Diego ansässigen Agentur LESS+MORE entworfen. Mit globalen Erfahrungen bei Consumer- und Businessmarken gestaltete sie das neue, frische Erscheinungsbild.

Mit 18.000 Kunden, mehr als 500.000 Anwendern und Jahren zweistelligen Wachstums in der Cloud hat sich DocuWare immer wieder als die beste Wahl für Dokumenten-Management und Workflow-Automatisierung erwiesen. Diese neue Identität, die ab sofort weltweit eingeführt wird, festigt die Positionierung und stärkt DocuWare als Innovationsführer bei Cloud-basierten Lösungen.

Pressekontakt:

Birgit Schuckmann - Manager Public Relations - DocuWare Group -

birgit.schuckmann@docuware.com - 0172-8552005

Original-Content von: DocuWare GmbH, übermittelt durch news aktuell