ECM-Hersteller DocuWare wächst stark in der Cloud: Kunden nutzen Vorteile der Cloud- und Datenplattform Microsoft Azure

Germering (ots) - Ob aus Produktion, Handel, Dienstleistung, Finanzen oder anderen Bereichen - Ende Oktober hatten sich bereits mehr als 1200 Kunden für das Cloud-basierte Software as a Service (SaaS)-Modell der DocuWare GmbH entschieden. Durch die Nutzung von Microsoft Azure ermöglicht der ECM-Hersteller seinen Kunden, elektronisches Dokumenten-Management als Dienstleistung auf einer zukunftssicheren Plattform zu nutzen.

Waren es Ende 2016 bereits 555 Unternehmen, die DocuWare Cloud im Einsatz hatten, hatte sich die Zahl nach den ersten zehn Monaten in 2017 bereits mehr als verdoppelt. Aller Voraussicht nach wird sich bis zum Beginn des Jahres 2018 diese Zahl nahezu verdreifacht haben.

Auf der diesjährigen Microsoft Partnerkonferenz in Leipzig, die unter dem Motto "Smart World. Designed Together." stand, präsentierte Hermann Schäfer, Vice President Sales DACH bei DocuWare, vor knapp 400 Partnern des weltweit größten Softwareherstellers die Cloud-Erfolgsstory des ECM-Spezialisten. So brachte DocuWare bereits 2012 mit DocuWare Online seine erste echte SaaS- und Public-Cloud-Lösung auf den Markt, die heute als DocuWare Cloud einen identischen Funktionsumfang hat wie die On-Premises-Lösung. Weltweite Verfügbarkeit, Datensicherheit und Skalierbarkeit waren ausschlaggebend für Microsoft Azure als Plattform beim Betrieb von DocuWare Cloud. Die globale Infrastruktur von Microsoft Azure unterstützt dabei die in über 70 Ländern ansässigen DocuWare Cloud-Kunden.

Gregor Bieler, General Manager One Commercial Partner Organisation bei Microsoft Deutschland, erläutert: "DocuWare Cloud-Kunden profitieren von der hohen Verfügbarkeit und Skalierbarkeit von Microsoft Azure. Microsofts Partner tragen wesentlich dazu bei, die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Gerade die Spezialisierung unserer Partner auf Branchen, Lösungen und Technologien ist entscheidend für eine erfolgreiche und fortschreitende Digitalisierung."

DocuWare-Geschäftsführer Jürgen Biffar ist seit Jahren ein großer Befürworter der Cloud und sieht die Strategie seines Unternehmens bestätigt: "Mit Einführung unseres Web Clients in 2008 haben wir den Grundstein für die Entwicklung einer echten Cloud-Lösung gelegt. Nach anfänglicher Skepsis ist die Cloud inzwischen im Mittelstand angekommen. Unternehmen wissen zunehmend die wesentlich niedrigeren Einstiegs- und Betriebskosten für ihre Digitalisierung des Büros zu schätzen."

