Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Nägel kauen bei Kindern: Was steckt dahinter?

Um die Gründe herauszufinden, brauchen Eltern Geduld

Zuhören und Rituale helfen, das zugrundeliegende Problem zu lösen

Baierbrunn (ots)

Langeweile, Stress, Unsicherheit oder Überforderung - das alles können Auslöser dafür sein, dass Kinder immer wieder an den Nägeln knabbern. Eltern sollten diese Angewohnheit hinterfragen und erforschen, was dahinterstecken könnte: Ist zum Beispiel der Kindergarten- oder Schulbeginn eine neue Erfahrung, die dem Kind schwerfällt? Kaut es vor allem in Abschieds- oder Trennungsmomenten? Hat sich die Familiensituation verändert, zum Beispiel durch die Geburt eines Geschwisterkindes? Gibt es eine Rivalität zwischen Geschwistern? Sind die Eltern vielleicht gerade selbst in einer schwierigen Situation, etwa in einer Trennungsphase? "Es ist sehr wichtig, zu verstehen, wofür das Kind das Nägelkauen gerade braucht, und dann auf dieses Bedürfnis einzugehen", sagt Giovanni De Santis, Psychologe bei der Onlineberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke), in "Apotheken Umschau ELTERN".

Ursachen erkennen - und aus der Welt schaffen

Um die Gründe für das Nägelkauen herauszufinden, ist oft Geduld nötig. "Das Wichtigste ist, dass ich meinem Kind nahe bin, dass ich es gut beobachte, mit ihm ins Gespräch komme und ihm seinem Alter entsprechend vermittle: Ich sehe dich und ich verstehe dich", betont der Psychologe. Sind die Ursachen erkannt, können Eltern und Kinder sie gemeinsam aus der Welt schaffen.

Hände mit Stressball oder Knete beschäftigen

Um das Fingernägelkauen im Alltag direkt zu unterbrechen, reicht es bei jüngeren Kindern häufig schon, sie auf den Schoß zu nehmen. Auch Vorlesen oder gemeinsames Spielen kann über den Kauimpuls hinweghelfen. Manchmal ist es hilfreich, die Hände zu beschäftigen, etwa mit einem Stressball oder Knete. Damit keine Unebenheiten zum Knabbern verlocken, ist es sinnvoll, die Nägel kurz zu schneiden und glatt zu feilen. Ein schönes, gemeinsames Ritual: abends die Hände eincremen, dabei kleine Fortschritte anerkennen und loben.

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Die "Apotheken Umschau ELTERN" 12/2025 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell