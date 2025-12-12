Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Gesichtsmassage: Was Roller und Steine wirklich bringen

In Social Media werden Jaderoller und Gua Sha gefeiert

Aber machen sie wirklich schöne Haut?

Baierbrunn (ots)

In Kosmetikabteilungen und in den sozialen Medien kommt man kaum an ihnen vorbei: Gegenstände aus Stein oder Metall, mit denen die Gesichtshaut geschabt, gerollt, massiert wird - was zu glatter, gut durchbluteter Haut und definierten Gesichtskonturen führen soll. Besonders beliebt: Gua Sha, eine volksheilkundliche Methode aus Asien, bei der die Haut mit einem flachen Gegenstand schabend bearbeitet wird, sowie Gesichtsroller, meist aus Jade oder Rosenquarz. Warum diese Tools oft mehr versprechen, als sie halten können, erklärt das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".

Keine nachhaltigen Effekte feststellbar

Tatsächlich können derartige Tools einen kurzfristigen positiven Effekt auf Haut und Wohlbefinden haben. "Wenn man geschwollene Gesichtsstrukturen hat, kann man das Gewebewasser, also die Lymphe, mit einer manuellen Therapie bewegen", sagt die Berliner Dermatologin Dr. Yael Adler. Mit Bewegungen von der Gesichtsmitte zur Gesichtsseite kann die Flüssigkeit etwas ausmassiert werden. "Das kann etwa bei der Hautkrankheit Rosazea hilfreich sein, bei der man zu Lymphödemen neigt. Oder auch für die Augenpartie, wenn man nicht ganz ausgeschlafen ist oder gealterte Haut hat und zu Tränensäcken neigt", so Adler.

Aber: Die Hilfsmittel sind nur gut für kurzfristige Effekte und den Wellness-Faktor, unabhängige Studien gibt es dazu nicht, es können keine nachhaltigen Effekte festgestellt werden, unterstreicht Yael Adler. Kritisch sieht die Dermatologin Anti-Falten-Versprechen: "Falten entstehen dadurch, dass die Haut im Alterungsprozess ihre elastischen und Kollagenfasern sowie die Hyaluronsäure verliert", erklärt Adler. "Sie leiert aus und fängt an, Fältchen zu bilden und abzurutschen." Denn nicht nur die Haut altert, sondern auch das Bindegewebe, das Fettgewebe, die Muskulatur. Und daran ändert kein Massage-Tool etwas: "Es ist nicht möglich, mit Gua Sha und Co. Kollagen neu aufzubauen, Hyaluronsäure in tiefere Hautschichten hineinzubringen oder elastische Fasern zu erneuern",stellt Adler klar.

Edelsteine haben keine heilende Wirkung

Wer sich dennoch für deren Nutzung entscheidet, sollte sanft damit umgehen. Schäden können beispielsweise entstehen, wenn man zu fest aufdrückt oder die Haut überdehnt, das ist gerade bei älterer oder durch Sonne oder Kortisontherapie vorgeschädigter Haut gefährlich.

Besonders absurd ist, dass einige Firmen die Wirksamkeit ihrer Roller auch noch mit der heilenden Wirkung des jeweiligen Edelsteins begründen. So wird unter anderem behauptet, grüne Jade solle den Flüssigkeitshaushalt der Haut verbessern und Erscheinungen von Austrocknung verringern. Der Mineraloge Prof. Dr. Gregor Markl von der Universität Tübingen erklärt in der "Apotheken Umschau", dass kein Stein Haut, Haar oder Seele in Ordnung bringen kann. "Das wird nur immer wieder behauptet, da damit gutes Geld zu machen ist", sagt der Experte. Ein weiterer Punkt: Rosenquarz und Jade werden häufig unter unmenschlichen Bedingungen geborgen.

