Darmspiegelung: So bereiten Sie sich vor

Bei Diabetes ist der regelmäßige Check besonders wichtig

Männer und Frauen ab 50 Jahren haben seit April 2025 Anspruch auf eine Darmspiegelung, bei familiärer Vorbelastung auch früher. Die Koloskopie erlaubt es, nicht nur Krebs, sondern auch frühe Vorstufen (Polypen) zu erkennen und direkt während der Untersuchung zu entfernen. "Die regelmäßige Teilnahme an der Darmkrebsvorsorge ist für Menschen mit Diabetes besonders wichtig - sie haben ein erhöhtes Risiko für Darmkrebs", erklärt Prof. Dr. Hans Scherübl Gastroenterologe, Chefarzt am Vivantes Klinikum Am Urban in Berlin, im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber".

Wichtige Vorbereitungen vor der Koloskopie

In der Regel müssen Patientinnen und Patienten spätestens drei Tage vor der Koloskopie auf ballaststoffarme, körnerfreie und leichte Kost umsteigen. Am Tag vor der Untersuchung sind in der Regel ab nachmittags nur noch klare Flüssigkeiten wie Brühe oder Wasser erlaubt. Um ihren Blutzucker während der Ernährungsumstellung stabil zu halten, sollten Menschen mit Diabetes frühzeitig mit der Ärztin oder dem Arzt über ihren Diabetes sprechen. Auch wer blutverdünnende Mittel einnimmt, sollte darauf hinweisen.

Um den Darm sauber zu halten, empfiehlt es sich, kurz vor der Darmspiegelung ein Abführmittel mit reichlich Flüssigkeit einzunehmen und davor vier Stunden auf Essen zu verzichten.

Wichtig: Die Vorbereitung kann sich von Fall zu Fall unterscheiden. Die Details am besten vorab in der Praxis klären.

