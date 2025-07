Smartwatch mit EKG-Funktion / Wie gut und zuverlässig ist der Check mit der Smartwatch?

Baierbrunn (ots) - Die Anzahl der Kinder, die an Diabetes Typ 1 erkranken steigt: Jedes Jahr erkranken in Deutschland laut Robert Koch-Institut etwa vier von 1000 Kindern neu an Typ-1-Diabetes, insgesamt mehr als 4000. Die meisten sind zwischen sechs und 15 Jahre alt, wenn die Krankheit ausbricht. Jedes fünfte Kind ...

