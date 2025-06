Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Tausend süße Tage

Schon die Schwangerschaft bestimmt, wie viel Zucker wir später konsumieren

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Schokolade, Lollies, Softdrinks - die meisten Menschen lieben Süßes. Doch Zucker schadet unserer Gesundheit, deshalb sollten wir nicht zu viel davon zu uns nehmen. Am besten achten wir schon während der Schwangerschaft auf einen achtsamen Umgang, denn die Gewöhnung an den Zucker beginnt im Mutterleib, wie Petra Terdenge berichtet:

Sprecherin: Tatsächlich enthält schon das Fruchtwasser, in dem das Ungeborene schwimmt, Zucker und auch die Muttermilch schmeckt süßlich. Babys haben also einen "süßen Zahn", wie der Volksmund sagt. Bekommen sie nach dem Abstillen weiter viel Zucker, hat das Folgen, sagt Kathrin Zinkant von der Apotheken Umschau:

O-Ton Kathrin Zinkant 15 sec.

"Forscher haben gezeigt, dass ein hoher Zuckerkonsum in den ersten tausend Tagen nach der Zeugung, also während der Schwangerschaft und in den ersten zwei Lebensjahren, das Risiko für Diabetes und Bluthochdruck im späteren Leben deutlich erhöht. "

Sprecherin: Im Grunde wissen wir schon lange, dass Zucker schädlich ist und trotzdem konsumieren wir zu viel davon. Die Liebe zum Süßen hat tiefe Wurzeln in der Entwicklung des Menschen:

O-Ton Kathrin Zinkant 18 sec.

"Wir sind auf Zucker geprägt, weil Zucker eine ganz zentrale Rolle in unserem Energiestoffwechsel spielt. In der Evolution war der süße Zahn deshalb sogar ein Überlebensvorteil. Das ist heute natürlich nicht mehr so. Heute ist Zucker praktisch überall und in dieser hohen Menge schadet er uns."

Sprecherin: Zucker ist mehr als einfach nur ein Lebensmittel. Wir lieben ihn, aber er kann uns schaden. Wie gehen wir am besten mit diesem Widerspruch um?

O-Ton Kathrin Zinkant 17 sec.

"Wenn wir wissen, dass Zucker sich in vielen Lebensmitteln auch versteckt, kann das schon helfen. Darauf kann man achten, den Verzicht auch ein bisschen üben und Stück für Stück viel Zucker vermeiden. Ganz verzichten muss aber niemand. Achtsam umgehen mit dem Zucker, das macht das Leben dann wieder ein bisschen süßer."

Abmoderation: Wie Sie Ihren Zuckerkonsum verringern können, ohne auf Genuss zu verzichten, lesen Sie in der Apotheken Umschau. Ein einfacher Tipp: Vollkorn-Spaghetti statt Pasta aus herkömmlichem Teig schmecken hervorragend, sind aber für unseren Energiestoffwechsel wesentlich gesünder.

