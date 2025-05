Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

In der Schwangerschaft für zwei essen? Bitte nicht!

Diesen Satz hat wohl jede Schwangere schon einmal gehört: "Jetzt isst du für zwei!" Doch dieser Rat ist Quatsch - und stimmte noch nie, sagt Ernährungsmedizinerin Dr. Silja Schäfer im Interview mit der aktuellen Ausgabe des Magazins "Apotheken Umschau ELTERN". Werdende Mütter, so die Expertin, brauchen weniger Energie, als wir denken: "Zu Beginn der Schwangerschaft beispielsweise 200 (Kilo-)Kalorienmehr am Tag - im weiteren Schwangerschaftsverlauf bis 500."

Wie viel Gewichtszunahme ist in der Schwangerschaft normal? "Es kommt tatsächlich auf die Ausgangssituation an. Eine normalgewichtige Frau nimmt während einer Schwangerschaft zwischen zehn und 15 Kilo zu. Das ist okay. Doch wenn eine Frau übergewichtig ist, vielleicht sogar adipös, sollten es eben nur noch bis zu sechs Kilo sein, die sie in den neun Monaten zunimmt."

Ein Problem: Fast 44 Prozent der Frauen starten mit Übergewicht oder Adipositas in eine Schwangerschaft. Und das bringt Komplikationen mit sich: "So steigt das Risiko für Schwangerschaftsdiabetes mit dem Ausgangsgewicht. Diese Diagnose kann bedeuten: Die Frau muss ihre Ernährung umstellen, vielleicht Insulin spritzen. Das Gewicht des Embryos steigt und deswegen auch die Wahrscheinlichkeit für einen Kaiserschnitt."

Die Tipps der Expertin: Schon beim Kinderwunsch den Fokus auf die Ernährung legen, so wenig Zucker wie möglich essen und dafür mehr Omega-3-Fettsäuren - und nach der Geburt: "Keine massive Kalorienrestriktion während des Stillens, nur um schnell an Gewicht zu verlieren. Das Kind muss versorgt sein, und eine Mangelernährung hilft niemandem. Dann zweitens: kein After-Birth-Body-Stress! Wenn das Kind mal abgestillt ist, kann man genauer auf die Ernährung schauen. Aber das braucht Geduld. Wer es - drittens - schafft, wirklich die Hälfte des Tellers bildlich voller Gemüse zu packen, hat schon eine Menge richtig gemacht."

