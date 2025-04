Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Smartwatch: So funktioniert Hausnotruf per Knopfdruck

Notruf-Uhren können im Ernstfall für schnelle Hilfe sorgen

Tipps und Infos vom "Diabetes Ratgeber"

Sie stürzen und sind nicht mehr in der Lage, sich selbst zu helfen. Oder Sie bekommen Ihren Unterzucker nicht in den Griff und drohen ohnmächtig zu werden. Gut, wenn Sie dann per Knopfdruck an Ihrer Smartwatch SOS rufen können. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" erklärt, wie Notruf-Uhren funktionieren.

Kontaktpersonen haben den Hausschlüssel

Sobald der Notfallknopf für mehrere Sekunden gedrückt wird, ruft die Uhr so lange die gespeicherten Kontakte an, bis eine Person den Anruf entgegennimmt. Die Uhr ruft nacheinander alle hinterlegten Kontaktpersonen an, bis eine den Anruf entgegennimmt. In der Regel schickt die Uhr den Kontaktpersonen zusätzlich eine Textnachricht sowie den Standort.

Je nachdem, für welches Modell und welchen Vertrag man sich entscheidet, ruft die Uhr auch die Notrufzentrale an. Eingebaute Mikrofone und Lautsprecher ermöglichen es, direkt mit jemandem zu sprechen. Die Kontaktpersonen haben den Hausschlüssel oder Zugangsdaten zur Schlüsselbox.

Notruf-Uhren kann man beim DRK mieten

Und was, wenn es nur ein Fehlalarm war? Registriert der Sensor einen Notfall, zum Beispiel bei einem Sturz, gibt die Uhr ein akustisches Signal ab. Bei Fehlalarm genügt ein Knopfdruck, um diesen abzubrechen. Manche Smartwatches warten auch kurz ab, ob die Person reagiert, und fragen dann nach, ob ein Notruf abgesetzt werden soll. Kommt keine Reaktion, informiert die Uhr die Kontaktperson oder die Notrufzentrale.

Weitere Infos zu Smartwatches mit Notruffunktion gibt es bei der Stiftung Warentest: www.a-u.de/sxHdTp. Beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) kann man eine Uhr mieten. Über den Notrufknopf wird sofort eine Sprachverbindung in eine DRK-Hausnotrufzentrale aufgebaut. Das Personal verständigt dann Angehörige oder einen Rettungsdienst (www.a-u.de/56tzuL). Tipp: Fragen Sie bei Ihrer Pflegekasse nach, ob sie sich an den Kosten beteiligt.

