Hautprobleme und Wunden im Alter: Das müssen Sie bei der Pflege beachten

Bei älteren Menschen kann Hautpflege zur echten Herausforderung werden: Im Alter verringert sich die Fähigkeit, Feuchtigkeit zu speichern, auch die Talgproduktion nimmt ab. Und: Trockene, rissige Haut begünstigt auch die Entstehung von Wunden und Hautproblemen. Was gibt es bei der Pflege zu beachten? Diese Frage beantwortet Dr. Lothar Schmittdiel, niedergelassener Facharzt für Innere Medizin und Allgemeinmedizin in München-Daglfing in der aktuellen Ausgabe des "HausArzt-PatientenMagazins":

Seine Tipps:

Zur Körperpflege lauwarmes Wasser und seifenfreie Reinigungslotionen verwenden, keine Produkte mit Alkohol, Duftstoffen und aggressive Reinigungsmittel

verwenden, keine Produkte mit Alkohol, Duftstoffen und aggressive Reinigungsmittel Regelmäßig Feuchtigkeitscremes anwenden, am besten mit Inhaltsstoffen wie Urea (Harnstoff) und Glycerin

anwenden, am besten mit Inhaltsstoffen wie Urea (Harnstoff) und Glycerin Die Haut direkt nach dem Duschen oder Baden pflegen, da sie dann besonders aufnahmefähig ist

oder Baden pflegen, da sie dann besonders aufnahmefähig ist Sehr trockene Haut leidet oft unter einer geschädigten Hautbarriere. Am besten Cremes und Salben verwenden, die reich an Fetten und Ölen sind - sie stärken die Hautbarriere und schützen vor weiteren Schäden

sind - sie stärken die Hautbarriere und schützen vor weiteren Schäden Wunden, die schlecht heilen, ärztlich begutachten lassen. Vor allem, wenn es Anzeichen einer Infektion gibt, also bei Rötung, Eiterbildung und starken Schmerzen. In bestimmten Fällen können Hydrokolloidverbände mit feuchtem Wundheilungsbereich den Heilungsprozess beschleunigen. Außerdem können Antioxidantien wie Vitamin C und E helfen, die Hautbarriere zu schützen

Besonderes Augenmerk bei Diabetes: Dann sollten Sie die Haut regelmäßig auf Verletzungen überprüfen, auch gut sitzende Schuhe und Socken sowie sorgfältige Fußpflege sind wichtig, um Druckstellen und Verletzungen zu vermeiden.

