Tim Mälzer: "Altwerden ist nichts für Feiglinge"

Der Fernsehkoch im Interview mit der "Apotheken Umschau"

Baierbrunn (ots)

Für sein neues Projekt zog der Koch in ein Pflegeheim - und sagt im Nachhinein: "Ich weiß jetzt, dass Altwerden nichts für Feiglinge ist." Im Interview mit dem Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" gibt der 54-Jährige Einblicke in seine Erfahrungen: "Mir ist klar geworden, dass sich deine Bedürfnisse nicht ändern, nur weil du alt wirst. Dein Gefühl wird nicht alt. Du wirst vielleicht langsamer und vergesslicher, aber deine Sehnsüchte, deine Ängste, die bleiben. Deine Hülle wird schrumpelig, aber die Augen bleiben spitz."

Was Mälzer im Heim gestört habe: die Atmosphäre, der Geruch, die Materialien. "Ich habe schnell festgestellt, dass all die Möbel und Gegenstände nur eine Aufgabe haben: Nicht auffallen, lang halten und sie müssen gut sauber zu machen sein." Der Fernsehkoch strich daher Wände neu, hängte Fotos auf, kochte mit den Bewohnern. Denn: "Unsere Gesellschaft ist leider irgendwann dazu übergegangen zu glauben: Jemand im Heim kann nichts mehr. Also übernehmen wir alles für diese Menschen. Aber dadurch machen wir sie zu Kleinkindern."

Für sein Projekt brachte Tim Mälzer motivierte junge Menschen, die aufgrund einer Behinderung keinen Platz auf dem ersten Arbeitsmarkt bekommen, mit einem Pflegeheim zusammen, wo sie sich um alte Menschen kümmern und eine Qualifizierung zum Alltagshelfer machen konnten. Das Ergebnis: "Es war magisch. Es war ein Austausch und eine Intensität, mit der wir nie gerechnet hätten. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Heims haben bekommen, was sie gebraucht haben. Gleichzeitig haben sie die Schüler bei ihrer Ausbildung unterstützt. Am Ende hat sich für alle eine Tür geöffnet."

