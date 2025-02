Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Untergewicht als Gefahr für ältere Menschen

Ein zu niedriges Körpergewicht kann zu Problemen führen - von Nährstoffmangel bis hin zu erhöhtem Sturzrisiko

Was beim Zunehmen hilft

Baierbrunn

Schlecht sitzende Zahnprothesen, Krankheiten des Magens oder Darms, oder Arzneien, die den Geschmack verändern, sind nur einige Gründe, warum Seniorinnen und Senioren in ein Untergewicht abrutschen können. Laut der European Society for Clinical Nutrition and Metabolism gelten über 70-Jährige als untergewichtig, wenn sie einen Body-Mass-Index (BMI) von unter 22 haben. "Ein Warnzeichen ist, wenn man innerhalb von sechs Monaten mehr als fünf Prozent seines Körpergewichts verliert", erklärt Prof. Dr. Rainer Wirth, Ernährungsmediziner und Direktor der Klinik für Altersmedizin und Frührehabilitation am Marien Hospital Herne, im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber".

Öle, Eier und Nüsse machen Mahlzeiten gehaltvoller

Die Folge von Untergewicht reichen weit: Viele Betroffene sind müde, schwach, anfälliger für Infektionen und für Probleme bei der Wundheilung und haben eine Mangelernährung. Zunehmen kann aber auch noch im hohen Alter gelingen - in erster Linie durch kalorienreiche Lebensmittel wie pflanzliche Öle, Eier, Nüsse und Sahne, die Mahlzeiten gehaltvoller machen. Viele Kalorien liefern zudem Fischsorten wie Makrele und Lachs, auch Avocados und Käse machen sich gut auf dem Speiseplan.

Grundsätzlich sollten ältere Menschen darauf achten, Lebensmittel mit genug Eiweiß zu sich zu nehmen, um ihre Muskelmasse zu erhalten. Dazu zählen Nüsse, Fleisch, Fisch, Eier, Milch- und Getreideprodukte sowie Hülsenfrüchte. Mediziner Wirth: "Gezieltes Krafttraining zweimal pro Woche unterstützt den Erhalt und Aufbau von Muskelmasse und beugt so Stürzen vor."

