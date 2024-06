vdp verstärkt sich mit Sabrina Miehs

Berlin / Frankfurt am Main (ots) - Mitgliederversammlung wählt Henrietta Six, Thorsten Schönenberger und Ljubisa Tesić neu in den vdp-Vorstand Gero Bergmann, Mitglied des Vorstands der BayernLB, bleibt für zwei weitere Jahre vdp-Präsident. Auf der 19. Mitgliederversammlung des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp) in Frankfurt am Main ist er gestern wiedergewählt worden. Das Amt hat Bergmann seit Juni 2023 inne. ...

mehr