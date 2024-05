Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e.V.

vdp-Präsident Gero Bergmann im Amt bestätigt

Berlin / Frankfurt am Main (ots)

Mitgliederversammlung wählt Henrietta Six, Thorsten Schönenberger und Ljubisa Tesić neu in den vdp-Vorstand

Gero Bergmann, Mitglied des Vorstands der BayernLB, bleibt für zwei weitere Jahre vdp-Präsident. Auf der 19. Mitgliederversammlung des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp) in Frankfurt am Main ist er gestern wiedergewählt worden. Das Amt hat Bergmann seit Juni 2023 inne. Dem vdp-Vorstand gehört er seit 2021 an.

"Über das entgegengebrachte Vertrauen der Mitgliedsinstitute freue ich mich sehr", erklärte Bergmann. Aktuelle Herausforderungen, denen er sich mit dem vdp-Vorstandsgremium in der nächsten Amtszeit widmen werde, seien das Managen des anhaltenden Abschwungs am Immobilienmarkt sowie der überbordenden Regulierung: "Bevor noch mehr eigenkapitalbelastende Maßnahmen beschlossen werden, ist es mehr als überfällig, die Vielzahl an bestehenden Maßnahmen auf Konsistenz und Zielorientierung zu überprüfen. Wir fordern ein sofortiges Regulierungsmoratorium." Darüber hinaus werde sich der Verband dafür einsetzen, dass sich das vdp-Kernprodukt, der Pfandbrief, auch weiterhin im Wettbewerb mit anderen Refinanzierungsformen behaupten könne, so Bergmann.

Im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung fand turnusgemäß ebenfalls die Wahl des vdp-Vorstands für die neue Amtsperiode von zwei Jahren statt. Dabei wurden zehn Mitglieder wiedergewählt. Aufgrund ihres bereits kürzlich erfolgten bzw. bevorstehenden Wechsels in den Ruhestand traten Dr. Jürgen Kullnigg, Geschäftsführer der UniCredit Bank GmbH, und Christian Bonnen, Mitglied des Vorstands der Kreissparkasse Köln, nicht mehr zur Wahl an. Auch Dr. Christian Ricken, Mitglied des Vorstands der LBBW, stellte sich angesichts seines baldigen Wechsels zur Aareal Bank, nicht mehr zur Wahl.

Neu in den Vorstand gewählt wurden Henrietta Six, Mitglied des Vorstands der Stadtsparkasse Düsseldorf, Thorsten Schönenberger, Mitglied des Vorstands der LBBW, sowie Ljubisa Tesić, Geschäftsführer der UniCredit Bank GmbH.

Dem Vorstand des vdp gehören somit nun folgende Mitglieder an:

Gero Bergmann (Präsident), BayernLB

(Präsident), BayernLB Sabine Barthauer, DZ HYP

DZ HYP Dr. Matthias Danne, DekaBank

DekaBank Marc Oliver Heß, Aareal Bank

Aareal Bank Dr. Holger Horn, MünchenerHyp

MünchenerHyp Hans-Dieter Kemler, Helaba

Helaba Sascha Klaus, BerlinHyp

BerlinHyp Thomas Köntgen, Deutsche Pfandbriefbank

Deutsche Pfandbriefbank Dr. Bettina Orlopp, Commerzbank

Commerzbank Matthias Schellenberg, ApoBank

ApoBank Thorsten Schönenberger, LBBW

LBBW Henrietta Six, Stadtsparkasse Düsseldorf

Stadtsparkasse Düsseldorf Ljubisa Tesić, UniCredit Bank GmbH

UniCredit Bank GmbH Jens Tolckmitt, vdp-Hauptgeschäftsführer (Mitglied des Vorstands qua Amt)

