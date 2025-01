Männerschnupfen: Es gibt ihn wirklich!

Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Was ist dran am Männerschnupfen, also dem großen Leiden der Männer an Infektionen? Männer, aufgepasst: Ihr leidet tatsächlich stärker unter Infektionen als Frauen. Das bestätigt die Immunologin Prof. Dr. Martina Prelog in der aktuellen Ausgabe des Gesundheitsmagazins "Apotheken Umschau" ganz offiziell: "Es hängt mit einer unterschiedlichen Bewertung zusammen. Männer bewerten es häufig subjektiv anders als Frauen, wenn sie etwa eine Erkältung oder eine Grippe haben, und bringen die Beschwerden oftmals stärker zum Ausdruck." Aber: Männer würden auch leichter krank und seien oft mit der gleichen Infektionskrankheit schwerer krank als Frauen, so die Expertin.

Männer erkranken häufiger als Frauen an Viruserkrankungen, bakteriellen Erkrankungen und Pilzerkrankungen. Und diese verlaufen bei Männern im Schnitt schwerer. Ein Beispiel: "In den Anfängen der Pandemie landeten Männer sowohl in Deutschland als auch weltweit bis zu doppelt so häufig mit Covid19 auf der Intensivstation und ihre Sterblichkeit war 1,3-mal höher als die der Frauen." Bis zur Menopause hätten Frauen ein deutlich besseres Immunsystem als Männer.

Doch auch der Lebensstil hat einen Einfluss: "Männer sind oft weniger gesundheitsbewusst als Frauen. Sie ernähren sich im Schnitt schlechter als Frauen, neigen mehr zu Alkohol und Rauchen." Und das schwächt das Immunsystem nachweislich.

