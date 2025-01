Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Kuscheltiere: Beste Freunde für Kinder mit Diabetes

An Plüschtieren oder Puppen lässt sich spielerisch zeigen, wie ein Pumpenkatheter gewechselt wird - das entspannt Eltern wie Kinder

Diagnose Diabetes: Für die betroffenen Kinder und deren Eltern beginnt eine herausfordernde Zeit. Im Krankenhaus, wo der Befund meist gestellt wird, kommen viele Mitarbeiter ins Patientenzimmer, um das Kind zu untersuchen, zu schulen oder den Blutzucker zu messen. Viele Reize, die dem Kind Angst machen können. Die Stimmung verbessert sich jedoch meist schlagartig, wenn ein Kuscheltier dazu kommt.

Bei Puppen werden die Kinder zugänglicher

An der Klinik für Kinder und Jugendliche am Klinikum Fürth ist das Lisa. Die Puppe ist so groß wie ein Kleinkind und hat ebenfalls Diabetes. Heidemarie Schweiger, Diabetesberaterin DDG und Sozialpädagogin, hat sie im Krankenhaus immer mit dabei. "Die Puppe ist für Kinder vor allem in der ersten Zeit nach der Diagnose sehr hilfreich. Sie werden sofort zugänglicher, wenn Lisa im Raum sitzt. Mädchen wie Jungen lieben sie heiß und innig. Und ich habe den Eindruck, dass die Situation auch für die Eltern erträglicher wird, wenn Lisa dabei ist", schildert Schweiger.

Diabeteszubehör gibt es im Internet zu bestellen

Eltern können über Lisa außerdem lernen, wie sich der Pumpenkatheter bei ihren Kindern wechseln lässt. Die Puppe ist dann auch mal ängstlich. "Dann sage ich zu ihr: 'Es ist wichtig, dass du jetzt stillhältst, dann tut es nämlich gar nicht so weh'", erklärt die Sozialpädagogin. Zum Einsatz kommt Lisa bei Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit. "Bis etwa zum zehnten Lebensjahr können Kinder nur Dinge nachvollziehen, die sie sehen und erfassen können. Deswegen ist die Arbeit mit Puppen in diesem Alter sehr wertvoll", so Schweiger.Diabeteszubehör für Stofftiere wie Insulinpumpen, CGM-Systeme und Sensoren gibt es von verschiedenen Anbietern im Internet.

