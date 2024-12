Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Gabriele von Arnim: "Es braucht Menschen, die bereit sind, einen Teil der Last mitzutragen"

Nach zwei Schlaganfällen pflegte die Schriftstellerin ihren Mann zehn Jahre lang. Darüber hat sie ein Buch geschrieben.

Wie und wo findet man Trost? Das fragt die aktuelle Ausgabe des Apothekenmagazins "Senioren Ratgeber" im Interview Gabriele von Arnim, die ihren Mann bis 2009 nach zwei Schlaganfällen pflegte. "Ich bin überzeugt, dass man ihn in kleinen Dingen findet. In Momenten, Beobachtungen, im Innehalten, in Begegnungen."

Auch andere Menschen, die "kommen und da sind" haben ihr geholfen - auch, wenn der Umgang nicht für jeden einfach war. "Viele sind auch ungelenk, wissen nicht: Sagt man 'Guten Tag' zu einem, von dem man weiß, dass er nicht reden kann? Und: Menschen können sich nicht vorstellen, was Krankheit bedeutet, wenn sie es nicht selbst erlebt haben."

Wichtig sei auch, sich Hilfe zu holen. "Es braucht nahe Menschen, die sich auch mal überfordern lassen. Die bereit sind, einen Teil der Last mitzutragen. Man ist so bedürftig." Ein Satz wie "Melde dich, wenn du was brauchst" funktioniere aber nicht. Besser: "'Freitagabend bin ich zu Hause und koche - willst du kommen?' Oder Menschen, die einfach Blumen vorbeigebracht haben. Auch nach seinem Tod: die Freundin, die angerufen hat und fragte: 'Hast du dich heute schon bewegt? Nein? Ich bin gleich da und wir gehen spazieren.'"

Hat sie sich je gefragt: "Warum ich, warum er, warum so?" "Nie. Mit wem soll ich streiten? Mit einem Gott, von dem ich nicht weiß, ob es ihn gibt? Was ist die Antwort: dass es besser wäre, dass meine Nachbarin dieses Schicksal hätte? Das bringt doch nix."

