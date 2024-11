Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Geburtsvorbereitung: Was gehört in die Kliniktasche?

Die Mamas aus der Redaktion des Apothekenmagazins "ELTERN" erzählen, was ihnen vor, während und nach der Geburt gutgetan hat

Baierbrunn (ots)

Ein kleines Still-Licht, Kopfhörer sowie ein gutes Buch, weil sich das Warten aufs Baby manchmal ganz schön hinziehen kann: In der aktuellen Ausgabe des Apothekenmagazins "ELTERN" verraten Mamas aus der Redaktion ihre Must-haves für den Kreißsaal und die Zeit im Krankenhaus.

Was noch in die Kliniktasche gehört? Ein Schlafanzug, mit dem man gut stillen kann, oder ein Gesichtswasser, um sich zwischendurch frisch zu machen, lautet ein weiterer Tipp. Ebenso empfehlen die "ELTERN"-Mamas Lieblingssnacks mit einzupacken. Zwischendurch brauche man schließlich Trost und Kraft, was das Krankenhausessen nicht unbedingt liefern könne - schon gar nicht, wenn die Geburt nachts stattfindet. Eine XXL-Chipstüte kann dann ein willkommener Helfer sein. Und das eigene Lieblings-Duschgel oder -Shampoo kann das Duschen fast zu einer kleinen Wellness-Auszeit machen.

Weitere Tipps rund um die gut gepackte Kliniktasche erhalten Leserinnen und Leser von "ELTERN" in der aktuellen Ausgabe.

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "ELTERN" 11/2024 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell