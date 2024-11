Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Pflege: wer kann sich das leisten?

Einsatz von Robotern und andere kreative Ansätze können die Krise abmildern

Bild-Infos

Download

2 Audios

BmE_Pflegekosten_AU11A.mp3

MP3 - 4,2 MB - 01:49 Download Your browser does not support the audio element.

otp_Pflegekosten_AU11A.mp3

MP3 - 2,7 MB - 01:09 Download Your browser does not support the audio element.

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Das Thema "Pflege" ist in aller Munde. Der Personalmangel, aber auch die hohen Kosten bereiten den Menschen hierzulande Sorgen. Dies bestätigt eine aktuelle repräsentative Umfrage. Petra Terdenge weiß Näheres:

Sprecherin: Meistens trifft es alte Leute, aber auch Kinder oder chronisch kranke Angehörige können pflegebedürftig werden. Viele Menschen haben Angst vor den damit verbundenen finanziellen Belastungen, sagt Kai Klindt. Er ist Redakteur bei der Apotheken Umschau, die die Umfrage in Auftrag gegeben hat:

O-Ton Kai Klindt 21 sec.

"85 Prozent der Menschen in Deutschland machen sich Sorgen wegen der steigenden Kosten in der Pflege. Sie haben die Befürchtung, dass sie die Pflege auch dann, wenn sie selber alt oder hilfebedürftig sind, sich vielleicht gar nicht mehr leisten können. Und fast ebenso viele erwarten auch, dass sich die Situation in der Altenpflege eher noch weiter verschlechtern wird."

Sprecherin: Neun von zehn Befragten beklagen, dass sich die Politik zu wenig um die Pflege kümmert. Ein Hoffnungsschimmer ist für vierzig Prozent der Einsatz von technischen Hilfen, sie sind zuversichtlich, dass zum Beispiel Roboter die Pflegenden unterstützen könnten:

O-Ton Kai Klindt 20 sec.

"Roboter sind aktuell zwar kaum in der Lage, zu einer Entlastung der Pflegenden beizutragen, sie könnten aber langfristig eine Perspektive sein und zum Beispiel als Service-Roboter in Haushalten - also bei Menschen zu Hause - einfache Aufgaben übernehmen, Dienstleistungsaufgaben, Serviceaufgaben, zum Beispiel Essen anreichen."

Sprecherin: Sozialverbände fordern, dass pflegende Angehörige ein Gehalt für die Pflegetätigkeit bekommen, über neunzig Prozent der Befragten halten das für eine gute Idee. Ähnliche Modelle gibt es bereits in Skandinavien und in Teilen Österreichs:

O-Ton Kai Klindt 22 sec.

"Da ist es so, dass pflegende Angehörige quasi ein Gehalt bekommen, sie sind angestellt - das ist zumindest ein Modell - bei einer speziellen Firma, sind auf diesem Wege auch sozialversichert, rentenversichert, ganz wichtig. Das könnte dem entgegenwirken, dass viele Menschen, die pflegen, vor allem wenn sie vorher berufstätig waren, in eine Armutsfalle rutschen."

Abmoderation: Damit würde auch die Arbeit der pflegenden Angehörigen wertgeschätzt, schreibt die Apotheken Umschau. Denn die Angehörigen haben bisher kaum einen Anspruch auf Leistungen der Pflegekasse, da diese in der Hauptsache den Pflegebedürftigen zustehen.

Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.de

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell