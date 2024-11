Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

"Kleiner Pieks, große Wirkung" - neue Folge des medizini-Podcasts "Taxi ins Mich" erklärt das Thema Impfen kindgerecht

Impfungen sind für viele Kinder ein aufregendes Thema - oft verbunden mit etwas Angst. In der neuen Folge "Kleiner Pieks, große Wirkung" des Kinder-Podcast Taxi ins Mich erfahren kleine Hörer:innen auf spielerische Weise, wie der Pieks eigentlich wirkt, warum er so wichtig ist und was in unserem Körper passiert, wenn wir geimpft werden.

In der sechsten Folge des medizini-Podcast Taxi ins Mich, ein Hörspielpodcast vom Apotheken Umschau-Audioangebot gesundheit-hören, begleiten die Zuhörer:innen die mutige Taxifahrerin Toni und die Kinder Tessa, Yassin und Ella in einem Nano-Taxi auf eine Reise in den menschlichen Körper. Diesmal führt das Abenteuer direkt in den Oberarm von Philipp, einem Kinderarzt, der sich gerade die Grippeimpfung verpasst. Während sie im Inneren des Arms die Abläufe beobachten, lernen die Kinder wie Impfstoffe wirken, wie das Immunsystem auf die Impfung reagiert und wie Impfungen den Körper vorbereiten, um gegen gefährliche Krankheitserreger geschützt zu sein.

Wie in den vorherigen Episoden verbindet Taxi ins Mich gekonnt kindgerechte Unterhaltung mit wertvollem medizinischem Wissen. Durch spannende Dialoge und ein mitreißendes Sounddesign wird das komplexe Thema "Impfen" für Kinder leicht verständlich gemacht. Mit der beliebten Moderatorin Shary Reeves als Host und detaillierten Hörspielabenteuern bietet Taxi ins Mich monatlich neue spannende Episoden. Parallel zur neuen Podcast-Folge erklärt die November-Ausgabe des Kinder-Apothekenmagazins medizini, wie ein kleiner Pieks die Gesundheit von Kindern schützt.

Die sechste Folge ist ab sofort auf www.apotheken-umschau.de sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar, z.B. bei Spotify oder Apple Podcasts.

Folge 1 (01.06.24) Das Wundertaxi

Folge 2 (01.07.24) Hick, hicks, hurra

Folge 3 (01.08.24) Purzelbäume im Bauch

Folge 4 (01.09.24) Blau, grün, gelb

Folge 5 (01.10.24) Ein winzig kleiner Zeh

Folge 6 (01.11.24) Kleiner Pieks, große Wirkung

Folge 7 (01.12.24) Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen!

Folge 8 (01.01.25) Heiser bis wolkig

Folge 9 (01.02.25) Es zuckt

Folge 10 (01.03.25) Ich sehe was, das du nicht siehst

Folge 11 (01.04.25) Hatschi, der Frühling ist da

Folge 12 (01.05.25) Was uns Bauchschmerzen macht

Der Erklär-Hörspiel-Podcast von medizini und gesundheit-hören führt junge Zuhörer:innen auf kindgerechte Weise durch den menschlichen Körper. Aufwendig von der Agentur Wake Word produziert, erscheint jeden Monat eine neue Folge, die thematisch von einem medizini-Heft begleitet wird. Mit hörspielartigen Kinder-Dialogen, der Journalistin und Moderatorin Shary Reeves als Host sowie einem herausragenden Sounddesign aus Musik und Geräuscheffekten verbindet der Podcast Informationsvermittlung mit Spannung und Phantasie beim Zuhören und macht aus Gesundheitsaufklärung ein besonderes Hörerlebnis für Kinder.

