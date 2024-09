GesundheitsID - Die digitale Identität für die Gesundheit

Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Seit einiger Zeit tut sich was in unserem Gesundheitswesen - das E-Rezept, die elektronische Patientenakte und nun auch die GesundheitsID. Was es damit auf sich hat, erklärt uns Marco Chwalek:

Sprecher: Die GesundheitsID soll den Zugang zu Diensten im Gesundheitswesen erleichtern und ist eine Alternative zur elektronischen Gesundheitskarte. Wofür man die GesundheitsID nutzen kann, weiß Ali Vahid Roodsari vom Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber":

O-Ton Ali Vahid Roodsari: 19 sec.

"Man kann die GesundheitsID zum Beispiel bei der Anmeldung für die E-Rezept App oder elektronische Patientenakte nutzen. Bei manchen Kassen kann man sich da auch bei digitalen Gesundheitsanwendungen anmelden - also das sind sogenannte Apps auf Rezept. Und später soll sie auch als Versichertennachweis in der Praxis dienen. Also braucht man in der Arztpraxis seine Gesundheitskarte dann nicht mehr."

Sprecher: Fragt sich, woher bekomme ich die ID?

O-Ton Ali Vahid Roodsari: 16 sec.

"Sie können Ihre GesundheitsID bei Ihrer Krankenkasse beantragen. Wie das genau abläuft, erfahren Sie von Ihrer Kasse. Für den Anmeldeprozess brauchen Sie Ihre elektronische Gesundheitskarte und mit dem jeweiligen PIN. Auch die PIN erhalten Sie von Ihrer Kasse oder Sie brauchen Ihren Online-Ausweis mit der jeweiligen PIN."

Sprecher: Alle Daten, die die Gesundheit betreffen sind ja äußerst sensibel. Wie werden diese denn gesichert?

O-Ton Ali Vahid Roodsari: 20 sec.

"Die Daten werden auf Servern in Deutschland verschlüsselt gespeichert und verschlüsselt übertragen. Und ihre Gesundheits-ID selbst ist durch eine sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung gesichert. Das ist zum einen eine PIN, die sie selbst vergeben haben, zum anderen das Handy mit dem sie sich angemeldet haben. Außerdem muss man die ID noch alle sechs Monate erneut bestätigen."

Abmoderation: Die gesetzlichen Krankenkassen müssen auf Wunsch die GesundheitsID bereitstellen, berichtet der "Diabetes Ratgeber".

