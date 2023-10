Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Schmerz, lass nach!

Wie wir Schmerzen in den Griff bekommen können

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Mehr als ein Viertel der Menschen hierzulande hat chronische Schmerzen. Die Ursachen sind vielfältig und auch die Therapiemöglichkeiten unterscheiden sich. Was können wir tun, wenn wir Schmerzen haben und befürchten, dass sie chronisch werden könnten? Informationen von Petra Terdenge:

Sprecherin: Schmerzen sind immer unangenehm. Damit sie nicht zum Dauerzustand werden, sollten wir rechtzeitig ärztliche Beratung suchen, sagt Sonja Gibis von der Apotheken Umschau:

O-Ton Sonja Gibis 19 sec.

"Wenn Schmerzen erst einmal chronisch sind, nach drei bis sechs Monaten, ist es viel schwieriger sie komplett in den Griff zu bekommen. Oft ist der Hausarzt eine gute erste Anlaufstelle. Er kann, wenn nötig, an einen spezialisierten Arzt oder auch eines von etwa 120 Schmerzzentren in Deutschland weiterüberweisen. "

Sprecherin: Die spezialisierten Ärzte beginnen in der Regel damit, nach der Ursache des Schmerzes zu forschen:

O-Ton Sonja Gibis 18 sec.

"Gibt es körperliche Gründe? Und, ganz wichtig: welche Rolle spielen psychische und soziale Belastungen? Danach richtet sich nämlich die Therapie, in die immer verschiedene medizinische Disziplinen eingebunden sind. Entscheidend ist auch, dass der Patient lernt, was er selbst aktiv tun kann, um die Schmerzen zu lindern."

Sprecherin: Wer Schmerzen hat, greift meist zu Medikamenten, die es rezeptfrei in der Apotheke gibt. Doch diese sollten wir nicht dauerhaft einnehmen:

O-Ton Sonja Gibis 23 sec.

"Die verfügbaren Schmerzmittel sind sehr wirksam und bei akutem Schmerz oft eine sehr gute Hilfe. Doch können sie allesamt längerfristig schwere Nebenwirkungen haben, was viele vergessen. Sie können sogar selbst Schmerz auslösen, wenn man sie zu häufig nimmt. Eine Faustregel: wenn Sie an mehr als zehn Tagen pro Monat zu rezeptfreien Schmerzmitteln greifen, ist unbedingt eine ärztliche Beratung nötig."

Abmoderation: Auf keinen Fall sollten wir Schmerzmittel einnehmen, um beim Sport länger durchzuhalten, schreibt die Apotheken Umschau. Denn durch Überlastung kann es zu Verletzungen kommen, die ein Schmerzsignal des Körpers vielleicht verhindert hätte.

