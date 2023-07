Heidrick & Struggles GmbH & Co. KG

Neue Daten von Heidrick & Struggles zeigen, dass CEOs zur Steigerung des Mitarbeiterengagements und Geschäftsergebnisses auf Kultur setzen

Fast drei Viertel 71 %) der CEOs nannten die Unternehmenskultur als wichtigsten Faktor, der sich positiv auf die finanzielle Leistung auswirkt – 2021 waren es noch 26 %.

Mehr als die Hälfte (59 %) halten es für sehr wichtig oder entscheidend, die Kultur direkt mit der Strategie zu verknüpfen, um finanzielle Vorteile zu erzielen.

Mehr als die Hälfte (53 %) gab an, dass ihr Fokus auf die Kultur die Mitarbeiterbindung deutlich verbessert hat, und das unabhängig vom Arbeitsmodell – egal ob bei der Arbeit im Home Office, im Büro oder gemischt.

Vor dem Hintergrund eines hybriden Arbeitsmodells und einer unsicheren Wirtschaft ist die Unternehmenskultur wichtiger denn je, um das Engagement und die Bindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Unternehmensleistung und die finanziellen Ergebnisse zu steigern. Dies geht aus einer neuen Umfrage unter 500 globalen CEOs hervor, die heute von Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), einem führenden Anbieter von internationaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, veröffentlicht wurde.

„Aligning culture with the bottom line: Putting people first" (Abstimmung der Kultur mit dem Geschäftsergebnis: Menschen an oberste Stelle setzen) ergab, dass CEOs sich zunehmend auf die Kultur, das proaktive Engagement der Denkweise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Arbeitsweisen als Weg zu bestimmten Geschäftsergebnissen konzentrieren, um die finanzielle Leistung zu steigern – und dass sie überwiegend positive Ergebnisse sehen.

„Ein bewusster Fokus auf die Unternehmenskultur kann nicht von der Geschäftsstrategie getrennt werden. Die beiden müssen untrennbar miteinander verbunden sein und können, wenn sie aufeinander abgestimmt sind, zu erheblichen finanziellen Erträgen führen", sagte Rose Gailey, Co-Leiterin, Culture & Organization Practice bei Heidrick & Struggles. „CEOs, die ihre Leistung auf dem heutigen volatilen Markt steigern wollen, können dies tun, indem sie sicherstellen, dass die Kultur ganz oben auf ihrer strategischen Agenda steht. Die Daten sind eindeutig: Investitionen in Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lohnen sich, denn sie schaffen ein dynamischeres Unternehmen, das besser in der Lage ist, in einem sich schnell entwickelnden Geschäftsumfeld zu bestehen."

Heidrick & Struggles befragte 500 CEOs weltweit und kam zu dem Ergebnis, dass die Führungskräfte die Kultur in die sich entwickelnden Arbeitsmodelle integrieren, um das Erlebnis und die Innovation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern, und dass ihre Maßnahmen die finanzielle Leistung steigern.

Der Fokus auf die Unternehmenskultur zahlt sich aus.

Die Ergebnisse zeigen vor allem, dass die strategische Fokussierung der CEOs auf die Kultur die finanzielle Leistung vorantreibt. Wie also bauen Führungskräfte eine Kultur auf, die sich positiv auf das Geschäftsergebnis auswirkt? Als wichtigstes Kulturelement bezeichnen die CEOs Richtungsvorgabe und Zielsetzung, was den größten Zuwachs von 37 % im Jahr 2021 auf 69 % im Jahr 2023 verzeichnete. Weitere Kulturelemente, die für die Leistungssteigerung entscheidend sind, sind Agilität, Innovation und Wachstumsdenken (57 %) sowie eine positive Einstellung und Vitalität (46 %).

CEOs erkennen heute, dass Kultur einen spürbaren Einfluss auf die Unternehmensleistung hat, insbesondere auf die Finanzen – Kultur ist eindeutig mehr als ein Modewort. Die Umfrage ergab, dass 71 % der CEOs die Unternehmenskultur als wichtigsten Faktor für die positive Beeinflussung der finanziellen Leistung nannten - ein Anstieg um 44 Prozentpunkte gegenüber 2021. Darüber hinaus nannte 1 von 3 CEOs die Kultur als den wichtigsten Faktor überhaupt.

Die große Mehrheit der Befragten, die sich in diesem Bereich besonders bemühen, sieht sich bestätigt: 49 % der CEOs gaben an, dass die Konzentration auf die Unternehmenskultur die finanzielle Leistung deutlich verbessert hat; weitere 35 % sagten, dass sie die finanzielle Leistung etwas verbessert hat.

Mitarbeiterbindung: der auf den Menschen ausgerichtete Ansatz funktioniert.

Die Kultur trägt nicht nur zu den finanziellen Ergebnissen bei, sondern verbessert auch das Erlebnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Tatsächlich betrachten CEOs die finanziellen Vorteile als zusätzlichen Bonus und treiben ihre Kulturbemühungen stattdessen mit Blick auf die Zufriedenheit und Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voran.

Der wichtigste Motivator für CEOs, die sich auf die Unternehmenskultur konzentrieren, ist die Steigerung des Engagements der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Zahl der Antworten hat sich seit 2021 von 26 % auf 54 % mehr als verdoppelt. Die drei wichtigsten Gründe für die Konzentration auf die Kultur wurden durch die Steigerung der Innovation und die Verbesserung von Vielfalt und Integration abgerundet. Diese Faktoren zeigen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Art und Weise, wie sie zusammenarbeiten, immer mehr in den Mittelpunkt rücken - ein Beweis dafür, dass die CEOs einen menschenorientierten Ansatz verfolgen.

Die Umfrage ergab, dass sich dieser Ansatz bereits als vorteilhaft erweist. Die Kultur war der wichtigste Einflussfaktor für die Bindungsraten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - noch vor der Vergütung, den Sozialleistungen und der Flexibilität am Arbeitsplatz. Fast alle Befragten gaben an, dass die Konzentration auf die Kultur die Mitarbeiterbindung verbessert, wobei 53 % sagten, dass dies die Bindung deutlich verbessert, und 41 %, dass dies die Bindung über alle Arbeitsmodelle hinweg etwas verbessert. Während sich die Normen am Arbeitsplatz im Laufe der Zeit ändern, ist die Unternehmenskultur für CEOs eine wichtige Stütze, unabhängig davon, was außerhalb des Unternehmens geschieht.

