SWR Marktcheck: Arzneimangel - Engpass auch bei Notfall-Medikament

Bei Schlaganfällen sorgt ein elementares Notfallmedikament dafür, dass mögliche bleibende Schäden deutlich geringer ausfallen können. Jetzt aber gibt es Engpässe bei dem wichtigen Wirkstoff und Schlaganfall-Spezialisten machen sich Sorgen, wie sicher die Versorgung in den sogenannten "Stroke Units" ist. Die Zahl der fehlenden Medikamente in deutschen Krankenhäusern und Apotheken ist momentan generell hoch. So mangelt es beispielsweise auch an Fiebersaft für Kinder. Marktcheck erklärt die Gründe dafür, am Dienstag, 25. Oktober 2022, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube / Moderation Hendrike Brenninkmeyer.

Weitere geplante Themen der Sendung:

Pestizide auf Äpfeln: Wie viel ist drauf und warum werden sie noch verwendet?

Rund 24 Kilo Äpfel isst der Deutsche durchschnittlich im Jahr. Bei dieser stattlichen Menge will man natürlich sicher sein, dass das Obst auch wirklich gesund ist und nicht vor Pestiziden strotzt. Marktcheck hat konventionell angebaute Äpfel aus Deutschland und dem europäischen Ausland ins Labor geschickt und den Schadstoffgehalt messen lassen. Außerdem erklärt ein Obstbauer aus Laumersheim, warum er nicht ganz auf Pflanzenschutzmittel verzichten will.

Ärger mit dem Amt: Wie sich Verbraucher wehren können

Die neue klimafreundliche Heizung ist förderfähig, das Geld ist auch bewilligt, aber es kommt einfach nicht - wie bei einer Familie aus Dahn in der Pfalz. Die Schlaglöcher in einer öffentlichen Straße sind so tief, dass das Auto einen Achsschaden erleidet. Auf einen Kindergartenplatz gibt es zwar einen Rechtsanspruch - aber den Kindergartenplatz selbst gibt es nicht. Es gibt viele Fälle, in denen Verbrauchern ein Schaden entsteht, weil öffentliche Einrichtungen nicht so arbeiten, wie sie sollten. Aber welche Ansprüche haben Bürger:innen dann? Und wie setzen sie diese durch? Marktcheck-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller hat die Antworten.

Defektes Ceranfeld: Reparieren oder neu kaufen?

Wenn das Ceranfeld nicht mehr funktioniert, steht man vor der Wahl: Gleich ein neues Kochfeld kaufen? Oder doch lieber reparieren lassen? Wie gehen Kundendienste mit dieser Frage um? Wollen sie nachhaltig reparieren oder ist ein Neuverkauf das lukrativere Geschäft? In der Handwerker-Stichprobe zeigt Marktcheck die Antwort.

