"Blauer Panther" für SWR Doku

Martin Groß für "Auswärtsspiel: Die Toten Hosen in Ost-Berlin" ausgezeichnet / Verleihung in München / bis Ende November 2022 in der ARD Mediathek

Bei der Verleihung der "Blauen Panther - TV & Streaming Awards" erhielt am Mittwochabend in München der Dokumentarfilmer Martin Groß für die SWR Dokumentation "Auswärtsspiel: Die Toten Hosen in Ost-Berlin" den "Blauen Panther" in der Kategorie Kultur/Bildung. Martin Groß erzählt in der Dokumentation von dem Geheimkonzert in der DDR, mit dem die westdeutsche Punk-Band kurz nach ihrer Gründung 1982 die Stasi an der Nase herumführte. Mit entdeckendem, dokumentarischem Blick folgt der Film bisher vergessenen Hinweisen, spürt unmittelbar Beteiligte auf und fördert ungewöhnliche Momente zu Tage.

Begründung der Jury

"40 Jahre liegen zwischen zwei Konzerten der Toten Hosen in der Erlöserkirche in Berlin-Lichtenberg. Zwischen beiden Auftritten spannt der Dokumentarfilmer Martin Groß einen großen Bogen. Der Film präsentiert eine kunstvolle Montage von aktueller Reportage und Archivmaterial der damaligen Tournee und nimmt den Zuschauer mit auf die Reise", würdigt die Jury die Dokumentation von Martin Groß. Der Film ist eine Produktion von ECO Media im Auftrag von SWR (Federführung), RBB und NDR.

Statement gegen das System

Die Toten Hosen feierten 2022 ihr 40. Band-Jubiläum. Schon kurz nach ihrer Gründung an Ostern 1982 führten die westdeutschen Punk-Helden die Stasi an der Nase herum und gaben der ostdeutschen Jugendkultur einen entscheidenden Impuls. In ihrem grellbunten Tour-Bus machten sie sich auf in Richtung Ost-Berlin, im Gepäck das richtige Maß an jugendlichem Leichtsinn und Abenteuerlust. Die wilde Kombo aus dem Westen witterte die Chance, gemeinsam mit den Ost-Punks jenseits der Mauer ein Statement gegen das System zu setzen. Und so spielten die Musiker Campino, Andi, Breiti, Kuddel und Trini ein heute legendäres Geheimkonzert in einer Kirche, mitten in der damaligen DDR. In "Auswärtsspiel - Die Toten Hosen in Ost-Berlin" wurde die kaum bekannte Geschichte dieser unglaublichen Reise zum ersten Mal umfassend erzählt. Ein Geheimkonzert, getarnt als "kirchliche Veranstaltung mit musikalischer Untermalung" - der gemeinsame Auftritt mit der Ost-Punk-Band "Planlos" wird für die Punkszene im Osten zu einem wichtigen motivierenden Zeichen der Solidarität. In "Auswärtsspiel - Die Toten Hosen in Ost-Berlin" von Martin Groß wurde dieses einzigartige Ereignis zum ersten Mal umfassend erzählt. Mit entdeckendem, dokumentarischem Blick folgt der Film bisher vergessenen Hinweisen, spürt unmittelbar Beteiligte auf und fördert ungewöhnliche Momente zu Tage.

Glückwunsch für den "Blauen Panther" für "Wirecard - Die Milliarden-Lüge"

Der SWR freut sich darüber hinaus mit Benjamin und Jono Bergmann sowie dem Team "Wirecard - Die Milliarden-Lüge" über den Blauen Panther in der Kategorie Information/Journalismus. Der Film ist eine Produktion von Gabriele Sperl Film- und Fernsehproduktion / BABKA in Koproduktion mit RBB, NDR, SWR, BR, Sky Studios, ARTE.

Auswärtsspiel: Die Toten Hosen in Ost-Berlin wurde am 13.4.2022 im Ersten ausgestrahlt. Der 75 Minuten dauernde Dokumentarfilm ist noch bis zum 27.11.22 in der ARD Mediathek verfügbar.

