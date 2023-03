Wertvolle Kinderbuchtipps zum Gesundwerden

Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Wenn die Kleinen krank sind, möchten Eltern alles tun, damit es ihren Schützlingen schnell besser geht. Auch Bücher sind hilfreich, denn Geschichten machen es leichter, Kinder auch auf Ausnahmesituationen wie einen Krankenhausaufenthalt vorzubereiten.Die aktuelle Ausgabe des Apothekenmagazins "Baby und Familie" hat gemeinsam mit der Stiftung Lesen zehn Bücher ausgewählt, die kindgerecht erklären, was die Kleinen in Klinik und Arztpraxis erwartet.

"Es schadet nie, Bücher zum Thema Krankenhaus im Regal zu haben oder sie aus der Bücherei auszuleihen. Sie können Kinder auf diese Ausnahmesituation vorbereiten und ihnen Ängste nehmen", sagt Ulrike Annick Weber von der Stiftung Lesen ( https://www.stiftunglesen.de/).

Eine Empfehlung etwa: "Doktor Maus" von Christa Kempter. Der Doktor hat eine Praxis im Wald, zu der all diejenigen kommen, denen es nicht so gut geht. Egal ob Huhn, Bär oder Hase - jedes Tier hat ein anderes Problem, doch Doktor Maus findet für alle eine Lösung. Das hilft auch Kindern gegen die Angst vor dem Arztbesuch.

Viel zu entdecken gibt es in "Aufklappen und Entdecken: Im Krankenhaus" von Katie Daynes, Zoe Fritz und Stefano Tognetti. So ein Krankenhaus ähnelt fast einem Labyrinth mit seinen vielen Gängen. In diesem Buch gibt es dazu viele Bilder, Erklärungen und Sachinfos.

Grundsätzlich gilt, so Weber: "Dass in den Büchern ganz klar die Botschaft 'Hier wird geholfen!' vermittelt wird, macht Kindern Mut und schafft Vertrauen. Sie identifizieren sich mit den Figuren und merken: Auch wenn es mir mal schlecht geht, dort wird sich um mich gekümmert."

