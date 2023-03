Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Tipp: So pflegen Sie Nase und Augen bei Allergien

Allergie gegen Hausstaub, Tierhaarallergie, Sonnenallergie, Insektenallergie, diverse Lebensmittelunverträglichkeiten und natürlich der weit verbreitete Heuschnupfen: Allergikerinnen und Allergiker sind wahrlich geplagt, in Europa sind viele Millionen betroffen, schätzen Experten. Was gegen strapazierte und gereizte Nasen- und Augenschleimhäute hilft und was Menschen mit Allergien beachten sollten, zeigt das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".

Pollen wegspülen mit Nasendusche

Antiallergische Sprays und Tropfen sollten Betroffene genau nach Dosierempfehlung anwenden. Manche dieser Präparate trocknen nämlich die Schleimhäute aus. Um diese feucht zu halten und zu pflegen, sind beispielsweise Augen-Nasen-Cremes oder Sprays zu empfehlen, die Dexpanthenol enthalten. Die Apotheken vor Ort beraten Betroffene bezüglich der richtigen Anwendung. Um die Haut um die Augen und die Nase vor dem Wundwerden zu schützen, kann man eine reichhaltige Pflegecreme auftragen.

Tipp: Eine Nasendusche mit isotonischer Kochsalzlösung spült Pollen weg. Eine derartige Spülung sollte man zwar regelmäßig, aber nicht zu oft anwenden. Gut für die Augen ist es, häufig zu blinzeln. Dann verteilt sich nämlich der Tränenfilm besser und schützt das Auge vor Reizen.

