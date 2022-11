CHECK24 GmbH

Euro am Sonntag: CHECK24 ist die beste Preissuchmaschine im Netz

CHECK24 ist die beste Preissuchmaschine im Netz. Das ergab eine Analyse des Deutschen Kundeninstituts (DKI) im Auftrag von Euro am Sonntag.1) Insgesamt wurden neun Online-Preissuchmaschinen untersucht. Das Münchner Vergleichsportal überzeugte dabei in allen Bereichen und erhielt das Prädikat beste Preissuchmaschine. Damit setzt sich CHECK24 gegen Wettbewerber wie idealo und billiger.de durch.

Das DKI untersuchte zwölf Produkte aus sechs Produktkategorien, die zum Vergleich der Suchmaschinen dienten. Bewertet wurden dabei die Konditionen der einzelnen Produktkategorien (Preise, Verfügbarkeit), das Angebot (Nutzerfreundlichkeit) und der Kundenservice (Informations- und Servicequalität) der Suchmaschinen. CHECK24 konnte mit dem besten Angebot und dem besten Kundenservice überzeugen. In den Produktkategorien Beauty & Drogerie, Haushaltsgeräte sowie Spielwaren geht das Münchner Vergleichsportal ebenfalls als Testsieger hervor.

Das Gesamtergebnis setzt sich aus den Bewertungen der Konditionen, des Angebots und des Kundenservice zusammen. CHECK24 erreichte mit 95,4 Punkten die Bestnote.

Black Friday-Auswertung: Im Schnitt elf Prozent Rabatt - jedes zweite Produkt günstiger

CHECK24 hat knapp 500.000 Produktverkäufe aus über 400 Kategorien betrachtet und herausgefunden, dass Verbraucher*innen am Black Friday des vergangenen Jahres im Schnitt elf Prozent gespart haben. Im Durchschnitt waren Produkte aus 211 von 403 betrachteten Kategorien günstiger als im Schnitt des Vormonats. Das entspricht gut 52 Prozent. Besonders große Schnäppchen konnte man beim Kauf von Office-Monitoren, Soundbars, Wassersprudlern und Fahrradanhängern machen.

"Verbraucher*innen sollten vor allem am Black Friday genau hinschauen und Preise vergleichen", sagt Thilo Knaupp, Geschäftsführer Shopping bei CHECK24. "Hier helfen Vergleichsportale. Am Ende zählen nur der Gesamtpreis inklusive Versandkosten und das pünktliche Lieferversprechen."

1) Quelle: Die besten Schnäppchenhelfer; EURuro am Sonntag (46/22), S. 36-39

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige Hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 300 Autovermietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften, über 75 Pauschalreiseveranstaltern und Dienstleistern aus ca. 70 Kategorien das für sie passende Angebot. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Zur CHECK24 Gruppe gehört auch die C24 Bank. CHECK24 hat seinen Hauptsitz in München und ist an 18 weiteren Standorten in Deutschland vertreten.

CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale

Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

