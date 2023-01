Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

Lange leben und dabei gesund und fit bleiben

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Es gibt Menschen, die mit über 90 Jahren noch so fit sind, dass sie arbeiten, ehrenamtlich tätig sind oder Unternehmen beraten. So wollen wir doch alle alt werden, aber in wieweit können wir selbst etwas dafür tun? Marco Chwalek hat für uns nachgefragt:

Sprecher: Sehr alte Menschen sind überraschend zuversichtlich und zufrieden mit ihrem Leben, berichtet das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Ist diese positive Einstellung einer der Gründe, warum sie so fit im Alter sind? Das wollten wir genauer wissen und haben Chefredakteurin Claudia Röttger gefragt: Liegt es tatsächlich in unserer Hand, wie alt wir werden?

O-Ton Claudia Röttger 22 Sekunden:

"Es gibt leider nicht das eine Rezept, um ganz alt zu werden, aber gute Gene spielen dabei auf jeden Fall eine Rolle. Und es liegt auch an unserem Lebensstil, wie alt wir werden und dass wir bei körperlichen oder psychischen Beschwerden unbedingt zum Arzt oder zur Ärztin gehen. Und wichtig ist auch, dass wir im Alltag körperlich aktiv bleiben und uns ausreichend bewegen."

Sprecher: Ein weiterer Faktor ist unsere Ernährung. Was sollte auf unserem täglichen Speiseplan stehen?

O-Ton Claudia Röttger 22 Sekunden:

"Eine ganz wichtige Regel heißt: Wir sollten viel Gemüse essen und weniger Fleisch. Und wir sollten gesunde Fette beim Kochen verwenden, so wie zum Beispiel Olivenöl. Bei Salz und Zucker sollten wir vorsichtig sein und die nur sehr sparsam einsetzen, das sind nämlich Zutaten, die uns nicht so gut tun, genauso wie süße Getränke. Wenn wir das beachten, dann haben wir schon viel richtig gemacht."

Sprecher: Hat auch das soziale Umfeld Einfluss darauf, wie alt wir werden?

O-Ton Claudia Röttger 21 Sekunden:

"Ja, natürlich spielen gute Kontakte zu anderen Menschen eine ganz große Rolle, denn wir alle wissen, wie zermürbend Einsamkeit sein kann. Menschen, die sehr alt werden, haben gute und enge Beziehungen zur Familie, zu Freunden oder auch zu Nachbarn. Und darum ist es auch so wichtig, selbst nach großen Auseinandersetzungen wieder aufeinander zu zugehen."

Abmoderation: Es ist gut zu wissen, dass viele Menschen im hohen Alter trotz Schicksalsschlägen und Krankheiten zufrieden und zuversichtlich sind, berichtet der "Senioren Ratgeber".

