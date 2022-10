Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

"Ich hatte nie eine Meinung zu haben"

Die Sängerin Peggy March im Interview mit dem "Senioren Ratgeber"

Mit 15 war sie die jüngste Sängerin mit einem Nummer-1-Hit in den USA - ein Rekord, den Peggy March, mittlerweile 74 Jahre alt, bis heute hält. Doch einfach war es für die Sängerin, die in Deutschland in den 60er Jahren mit dem Titel "Mit 17 hat man noch Träume"bekannt geworden ist, nicht immer. Im Interview mit dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" gibt sie zu: "Mir ist immer was gesagt worden. Ich hatte nie eine Meinung zu haben." Ihr erster Manager brannte mit ihrem Geld durch, ihr blieben 500 Dollar.

Trotz Widrigkeiten bezeichnet sich Peggy March als positiven Menschen, der "vorwärts will". "Ich bin froh, dass ich da bin, wo ich bin, ich möchte kein Teenager mehr sein." Träume hat die Sängerin aber nach wie vor: "Entscheidend sind nicht die großen Träume, sondern die kleinen, alltäglichen. Wenn wir aufhören zu träumen, ist das Leben uninteressant."

Und noch etwas gibt die Sängerin im Interview zu: Sie sang auf Deutsch, ohne ein Wort zu verstehen!

