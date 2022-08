Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

"Ich wollte ein Profispiel machen. Nur eines"

Philipp Lahm spricht im Interview mit der Apotheken Umschau über Karriereplanung und sein neues Buch

Baierbrunn (ots)

Philipp Lahm begann mit 19 aufzuschreiben, was er in einer Woche alles isst. "Weil da häufig 'Wurstsemmel' stand, habe ich daraufhin angefangen, mich mehr mit meiner Ernährung zu beschäftigen", sagt der ehemalige Profi-Fußballer im Interview mit dem Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Jetzt hat er ein Buch geschrieben, mit dem er möglichst viele Menschen für einen gesunden Lebensstil begeistern will: "Gesund kann jede*r!" Ein wichtiger Punkt sind für Philipp Lahm dabei Routinen: "Man erleichtert sich dadurch vieles. Wenn man eine Routine hat, braucht man sich nicht mehr so viele Gedanken zu machen."

Sein Tipp, um etwas zu erreichen: nicht zu hohe Ziele setzen. "So hat man Erfolgserlebnisse, bleibt dran. Es gibt einem eine gewisse Zufriedenheit." Das habe ihm auch bei seiner Fußballkarriere geholfen: Als Kind machte es Spaß, und als die Karriere zum Profifußballer realistischer wurde, war sein Ziel, einmal ein Profispiel zu machen. "Nur eines!" Das nächste Ziel: "Mich im Profifußball festbeißen. Das nächste: Nationalspieler. Und so weiter."

Mit kleinen Schritten zum Ziel - ein Motto, das sich auch auf die Ernährung übertragen lässt: "Auch da kann ich mir Ziele setzen, etwa weniger Fleisch zu essen, seltener Alkohol zu trinken. Ich muss nicht gleich Vegetarier werden." 2024 ist Lahm als Turnierdirektor bei der Europameisterschaft 2024 im Einsatz - eine besondere Aufgabe. Er sagt, er habe sich schon früh aus der Komfortzone gewagt. "Macht mich das mutiger? Ich glaube schon."

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 8B/2022 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook und Instagram.

Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell