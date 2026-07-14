Vorwerk Gruppe

akf-Mobility offizieller Mobilitätspartner von Borussia Mönchengladbach

Eine neue Premiumpartnerschaft mit Borussia Mönchengladbach hat jetzt die zur akf-Gruppe gehörende akf-Mobility vereinbart.

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Wuppertal (ots)

Die Premiumpartnerschaft stärkt den neuen Markenauftritt der akf-Mobility und die Markenpräsenz der akf-Gruppe insgesamt. Sie zahlt zugleich auf die Positionierung der akf-Gruppe ein: anders zu sein und etwas zu bewegen. Mit der auf zwei Jahre angelegten Kooperation der akf-Mobility als neuer offizieller Mobilitätspartner von Borussia Mönchengladbach erhält die akf-Gruppe umfangreiche Werbe- und Präsentationsrechte. Zukünftig bewegt akf-Mobility Borussia Mönchengladbach und stellt die Fahrzeugflotte.

Die neue Partnerschaft ist Teil der Zukunftsstrategie der akf-Mobility, vormals akf servicelease. Der Mobilitäts- und Flottenpartner des Mittelstands firmiert aufgrund des deutlich ausgebauten Geschäftsbereichs seit dem Marken-Relaunch der akf-Gruppe am 1. Juli unter dem neuen Namen. Die Kooperation von akf-Mobility mit Borussia Mönchengladbach soll die akf-Gruppe künftig im Außenauftritt als Partner für den Mittelstand noch präsenter machen und übersetzt den Anspruch der akf-Gruppe in eine aufmerksamkeitsstarke Partnerschaft: anders zu denken, verlässlich zu handeln und mit ihren Lösungen Menschen, Unternehmen und nun auch den Traditionsverein zu bewegen. Als Teil des Vorwerk Konzerns und Bestandteil der akf-Gruppe verbindet akf-Mobility Tradition mit Innovationskraft und entwickelt ihr Mobilitätsangebot kontinuierlich entlang der aktuellen Marktanforderungen weiter. Das Unternehmen unterstützt besonders mittelständische Betriebe mit passgenauen Angeboten in den Bereichen Fahrzeugleasing, Langzeitmiete, Fuhrparkmanagement und Fahrradleasing. Ziel ist es, Kunden mit umfassenden Service-, Wartungs- und Versicherungslösungen dabei zu unterstützen, ihre Mobilitäts- und Fuhrparkziele effizient und nachhaltig zu erreichen.

"Die Partnerschaft mit Borussia Mönchengladbach ist für uns ein besonderer Schritt und ein starkes Zeichen für die weitere Positionierung von akf-Mobility als verlässlicher Mobilitätspartner. Borussia Mönchengladbach steht für Tradition, Leidenschaft und eine enge Verbundenheit mit den Menschen - Werte, mit denen auch wir uns identifizieren. Wir freuen uns sehr darauf, den gemeinsamen Weg in den kommenden Jahren aktiv mitzugestalten und die Zusammenarbeit mit einem so starken Partner mit Leben zu füllen", bringt es Holger Büscher, Geschäftsführer akf-Mobility, auf den Punkt.

Auch Marcel Cox, Direktor Sponsoring & International Partnerships von Borussia Mönchengladbach, begrüßt die Partnerschaft: "Wir freuen uns sehr, mit akf-Mobility einen starken Premium-Partner an unserer Seite begrüßen zu dürfen. Uns verbinden gemeinsame Werte wie Verlässlichkeit, Qualität und der Wille, nachhaltige Partnerschaften zu gestalten. Gerade im Bereich Mobilität ist Vertrauen die wichtigste Grundlage - deshalb sind wir überzeugt, mit akf-Mobility den richtigen Partner für die gemeinsame Zukunft gefunden zu haben."

Neben der Präsenz im Stadion sind im Rahmen dieser Partnerschaft weitere Kommunikationsmaßnahmen und gemeinsame Aktionen geplant, die Fans und Kunden gleichermaßen ansprechen und die Kooperation mit Emotionen und Leben füllen sollen.

Über die akf-Gruppe

Die akf-Mobility, ehemals akf servicelease, ist eine Tochtergesellschaft der akf-Leasing. Zusammen mit der 1968 gegründeten akf-Bank bildet sie die akf-Gruppe, die vollständig zu Vorwerk gehört. Seit ihrem Marken-Relaunch zum 1. Juli 2026 macht die akf-Gruppe ihre Zugehörigkeit zum Familienkonzern Vorwerk noch sichtbarer. Dieser strategische Schritt setzt ein Zeichen für Stabilität sowie Zugehörigkeit und unterstreicht den Anspruch, als Partner für den Mittelstand noch präsenter zu sein.

Die akf-Mobility begleitet ihre mittelständischen Kunden seit mehr als 30 Jahren als erfahrener Mobilitätspartner. Sie entwickelt innovative, individuelle und flexibel anpassbare Mobilitätslösungen, die sich konsequent an den Strategien ihrer Kunden orientieren. Im Mittelpunkt stehen wertschöpfende Lösungen rund um betriebliche Mobilität, ergänzt durch Wartungs- und Servicedienstleistungen. Die Beratung von akf-Mobility basiert auf fünf zentralen Serviceversprechen: persönlich, partnerschaftlich, flexibel, bedarfsgerecht und verbindlich. Mit diesem Anspruch versteht sich das Unternehmen als Mobilitätspartner auf Augenhöhe und gestaltet Mobilität für Unternehmen einfacher, effizienter und zukunftsorientierter. Das Leistungsspektrum von akf-Mobility wird fortlaufend an Marktveränderungen und Kundenbedürfnisse angepasst, um Unternehmen moderne und nachhaltige Mobilitätskonzepte aus einer Hand zu bieten.

Die akf-Bank ist ein Spezialfinanzierer mit Fokus auf assetbasierten Finanzierungslösungen für Unternehmen, besonders im Maschinen-, Fahrzeug- und Technologiebereich. Als mittelständisches Unternehmen ist die akf-Bank erster Finanzierungspartner für den Mittelstand. Zum Produktportfolio der akf-Bank sowie der akf-Leasing und akf-Mobility zählen innovative Kreditlösungen, Leasingformen, Mietkauf und Factoring zur Optimierung der betrieblichen Liquidität. Darüber hinaus bietet die akf-Bank Privatkundinnen und Privatkunden attraktive und sichere Geldanlageprodukte. Neben klassischen Finanzierungsmodellen entwickelt die akf-Bank auch strukturierte Lösungen für zukunftsorientierte Geschäftsmodelle, etwa im Bereich "as a service" oder für nutzungsabhängige Abrechnungsmodelle. Mit Branchenkompetenz, technologischer Affinität und schlanken Entscheidungswegen versteht sich die akf-Bank als langfristiger Finanzierungspartner für Unternehmen.

Mehr Informationen unter www.akf.de und www.akf-Mobility.de

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