Vorwerk Gruppe

Vorwerk stärkt internationale Wachstumsstrategie mit neuer Landesgesellschaft in Rumänien

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wuppertal (ots)

Nach Jahren starker Geschäftsentwicklung stärkt Vorwerk seine internationale Wachstumsstrategie und integriert das rumänische Thermomix® und Kobold Geschäft in die Vorwerk Gruppe.

In den vergangenen Jahren hat sich H.L.K. TRADE S.R.L., der Distributor von Thermomix® und Kobold in Rumänien, zu einem erfolgreichen und wachsenden Geschäft mit einem starken Netzwerk an Beraterinnen und Beratern, einer loyalen Kundenbasis und landesweiter Präsenz entwickelt. Mit einem Rekordjahr 2025 hat sich Rumänien als einer der dynamischsten und vielversprechendsten Märkte im internationalen Netzwerk von Vorwerk etabliert. Allein Thermomix® konnte die Zahl der verkauften Geräte in den vergangenen fünf Jahren auf über 12.000 Geräte mehr als verdoppeln und erzielte zuletzt ein Plus von 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Entscheidung spiegelt sowohl die starke Entwicklung des rumänischen Geschäfts als auch das Vertrauen von Vorwerk in das langfristige Wachstumspotenzial des Marktes wider. Mit der Gründung von Vorwerk Romania schafft das Unternehmen die Basis für die nächste Entwicklungsphase.

Rumänien vereint die Qualitäten, auf die Vorwerk bei Investitionen in künftiges Wachstum setzt: eine wachsende Community an Beraterinnen und Beratern, steigende Markenbekanntheit, starke Kundenbindung sowie lebendige Thermomix® und Kobold Ökosysteme.

"Im Zentrum der Strategie2030 steht ein klarer Anspruch: Wir wollen das weltweit attraktivste Direktvertriebsunternehmen werden", sagt Dr. Thomas Stoffmehl, CEO der Vorwerk Gruppe. "Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es starke Communities, erfolgreiche Produkt-Ökosysteme und attraktive Märkte mit dem Potenzial, weiter zu wachsen und erfolgreich zu sein. Rumänien hat in den vergangenen Jahren genau diese Qualitäten bewiesen und ist ein starkes Beispiel dafür, wie unsere Strategie in der Praxis wirkt."

Thermomix® und Kobold sind weit mehr als Produkte. Ihr Erfolg basiert auf der einzigartigen Verbindung von persönlicher Beratung und einer starken Community mit Innovation, digitalen Inhalten und Services. Zusammen schaffen diese Elemente Ökosysteme, die Kundenbeziehungen stärken, Beraterinnen und Berater unterstützen und nachhaltiges Wachstum ermöglichen.

"Unsere Beraterinnen und Berater, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kundinnen und Kunden haben über viele Jahre hinweg etwas Bemerkenswertes aufgebaut", sagt Ana Iancu, General Manager Vorwerk Romania. "Teil von Vorwerk zu werden, öffnet für diese Community ein neues Kapitel und schafft spannende Möglichkeiten, gemeinsam weiter zu wachsen. Wir bauen auf einem starken Fundament auf und freuen uns darauf, die Zukunft von Thermomix® und Kobold in Rumänien zu gestalten."

Die Investition unterstreicht das langfristige Engagement von Vorwerk in Rumänien und das Vertrauen des Unternehmens in einen attraktiven Markt für nachhaltiges Wachstum und zukünftige Entwicklung.

ÜBER VORWERK

Vorwerk ist das Direktvertriebsunternehmen Nummer 1 in Europa und weltweit führend im Direktvertrieb hochwertiger Haushaltsgeräte. Das international agierende Familienunternehmen wurde 1883 in Wuppertal (Deutschland) gegründet. Was Vorwerk seit jeher auszeichnet: die Nähe zu Menschen, der Anspruch an außergewöhnliche Qualität und die Überzeugung, dass gute Produkte erst dann wirklich stark werden, wenn man sie erlebt. Das Kerngeschäft von Vorwerk sind die Produktion und der Vertrieb hochwertiger Haushaltsprodukte rund um die Ökosysteme Thermomix® und Kobold, die innovativen Produkte mit persönlicher Beratung und einer starken Community verbinden. Vorwerk sucht stets den direkten Kontakt zu seinen Kundinnen und Kunden. Dabei stehen die Beraterinnen und Berater im Mittelpunkt der Aktivitäten und dienen als zentrale Anlaufstelle. Nachhaltiges Denken und gesellschaftliches Engagement sind fest im Selbstverständnis des Unternehmens verankert - von langlebigen und reparierbaren Produkten bis zur Unterstützung sozialer, kultureller und bildungsbezogener Projekte. Zur Vorwerk Familie gehört außerdem die akf-Gruppe, die als Finanzierungspartner des deutschen Mittelstands mit hoher Branchenexpertise passgenaue Lösungen für ihre Kundinnen und Kunden entwickelt. Vorwerk erwirtschaftet einen Konzernumsatz von 3,6 Milliarden Euro (2025) und ist in rund 60 Ländern aktiv.

Original-Content von: Vorwerk Gruppe, übermittelt durch news aktuell