Techem GmbH

Techem Atlas | Heizkostenprognose 2025: Trotz sinkender Energiepreise ist ein Kostenanstieg um 8,6 % zu erwarten

Bild-Infos

Download

Eschborn (ots)

Deutlich kälter: In der Heizperiode 2025 musste mehr geheizt werden als im Vorjahr

Fernwärme mit stärkstem Kostenanstieg (+13,2 %), Heizen mit Gas und Strom ebenfalls deutlich teurer

Kiel und Solingen zahlen am wenigsten drauf - Karlsruhe und Halle (Saale) müssen mit hoher Kostensteigerung rechnen

Für die Heizkostenabrechnung 2025 müssen sich Verbraucherinnen und Verbraucher trotz sinkender Energiepreise auf höhere Kosten einstellen. Grund dafür sind die kälteren Außentemperaturen in der Heizperiode: Im Schnitt war es 2025 kälter als 2024, was zu einer Steigerung des Heizenergieverbrauchs führt. Laut einer aktuellen Prognose des Energiedienstleisters Techem steigen die Gesamtkosten für Heizen im Mittel damit um +8,6 %. Besonders betroffen sind Haushalte mit Fernwärme (+13,2 %) und Gas (+9,7 %).

Kältere Heizperiode sorgt für Mehrverbrauch

Die Heizperiode 2025 war spürbar kälter als 2024. Geht man von einem linearen Zusammenhang zwischen Temperatur und Heizenergieverbrauch aus, ergibt sich ein Verbrauchsanstieg von rund +11,6 %. Während die Preise für Gas (-1,6 %), Strom (-2,1 %) und Heizöl (-8,2 %) im Mittel sogar gesunken sind, überkompensiert der höhere Verbrauch durch die niedrigeren Temperaturen diesen Effekt. Lediglich Fernwärme verzeichnet einen leichten Preisanstieg von +1,5 %. Die höchsten Kostensteigerungen entfallen damit auf Fernwärme (+13,2 %), gefolgt von Gas (+9,7 %) und Strom (+9,2 %). Heizöl steigt nur moderat um +2,4 %.

Baden-Württemberger müssen mit höchstem Kostenanstieg rechnen

Die Prognose zeigt deutliche regionale Unterschiede, die durch unterschiedliche Witterungsbedingungen entstehen:

Bundesländer: Während Verbraucherinnen und Verbraucher in Baden-Württemberg mit einem Kostenanstieg von +14,2 %, in Sachsen mit +13,3 % und in Sachsen-Anhalt mit +12,2 % rechnen müssen, fällt die Kostensteigerung in Schleswig-Holstein mit +2,8 % am geringsten aus. Auch in Mecklenburg-Vorpommern (+5,8 %) und Niedersachsen (+5,9 %) sind vergleichsweise niedrigere Kostensteigerungen zu erwarten.

Städte: Kiel (+0,7 %), Solingen (+2,7 %) und Oberhausen (+2,9 %) gehören zu den Gewinnern mit einem vergleichsweise geringen Anstieg der Kosten. Karlsruhe (+21 %), Halle (Saale) (+14,8 %) und Dresden (+14,6 %) müssen dagegen mit einer deutlichen Kostensteigerung für die Heizkosten rechnen.

Digitale Lösungen helfen beim Sparen

"Unsere Heizkostenprognose zeigt auch in diesem Jahr wieder, wie entscheidend ein transparenter Überblick über den eigenen Verbrauch ist - denn Messen schafft Bewusstsein", betont Matthias Hartmann, CEO von Techem. "Um Kosten und Verbrauch nachhaltig zu reduzieren, setzen wir auf technologische Innovationen: Mit unserer 'One-Digital-Platform' bündeln wir alle Verbrauchsdaten und bieten intelligente, geringinvestive Lösungen an. Ein Beispiel ist der Digitale Heizungskeller: Durch kontinuierliches Monitoring und eine optimierte Steuerung der Heizungsanlagen lassen sich im Schnitt rund 15 % Energie einsparen und die Emissionen sinken spürbar. Ergänzend schaffen unsere smarten Messsysteme vollständige Transparenz - nicht nur beim Stromverbrauch, sondern auch beim Gas. So ermöglichen wir es unter anderem, Energieverbräuche flexibel an die volatile Stromproduktion aus erneuerbaren Energien anzupassen. Unsere unterjährige Verbrauchsinformation, die wir Mietenden zur Verfügung stellen, sorgt zudem für regelmäßige Klarheit rund um den Verbrauch", sagt Hartmann abschließend.

Über die Heizkostenprognose

Die Techem Atlas Heizkostenprognose 2025 basiert auf Wetter- und Preisdaten und gibt einen Ausblick auf die erwartete Kostenentwicklung für die Heizperiode 2025/2026. Grundlage sind der harmonisierte Verbraucherpreisindex der EU (Eurostat) sowie Wetterdaten von meteostat.net, die mit Daten des Deutschen Wetterdienstes validiert wurden. Die in dieser Prognose gezeigten Prozentwerte geben jeweils die Veränderung der Heizkosten und Heizenergieverbräuche für 2025 im Vergleich zu 2024 an und wurden als arithmetisches Mittel gebildet.

Weitere regionale Daten auf Bundesland-, Postleitzahl- und Städte-Ebene finden Sie auf unserer interaktiven Deutschlandkarte.

Mit den neuen Atlas-Formaten - Atlas Fokus, Atlas Prognose und Atlas Update - bietet Techem regelmäßig kompakte Analysen zu aktuellen Energiethemen als Ergänzung zur jährlichen Atlas Hauptstudie.

Über Techem

Techem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Die Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement und Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit über 4.200 Mitarbeitenden in 18 Ländern aktiv und hat mehr als 13 Millionen Wohnungen im Service. Techem bietet Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und Wasser in Immobilien sowie regenerative Versorgungskonzepte und -lösungen an. Als ein Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbrauch in Wohnungen treibt Techem die Vernetzung und die digitalen Prozesse in Immobilien weiter voran. Moderne Multisensorgeräte sowie Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion, ein Messstellenbetrieb, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Leistungen rund um die Verbesserung der Trinkwasserqualität in Immobilien ergänzen das Lösungsportfolio für die Wohnungs- und Gewerbeimmobilienwirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter www.techem.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Original-Content von: Techem GmbH, übermittelt durch news aktuell