Soforthilfe für SOS-Kinderdörfer in der Ukraine

Wuppertal (ots)

Mit einer Soforthilfe in Höhe von 100.000 Euro unterstützt die Vorwerk Gruppe in Zusammenarbeit mit der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." die SOS-Kinderdörfer in der Ukraine. "Unser Mitgefühl gilt den Menschen in den betroffenen Regionen", so Dr. Thomas Stoffmehl, Sprecher des Vorstands der Vorwerk Gruppe. "Es ist uns als Vorwerk Community ein großes Anliegen, hier schnelle Hilfe zu leisten." Zu den Notleidenden zählen vor allem auch Familien und Kinder. Die Vorwerk Gruppe unterstützt seit vielen Jahren die SOS-Kinderdörfer weltweit.

"Wir erhalten Nachrichten, dass die Familien der beiden SOS-Kinderdörfer in der Ukraine teilweise auf der Flucht sind und in Luftschutzbunkern Schutz suchen müssen. Natürlich ist es das Ziel, wieder sichere Orte für die Kinder zu finden", so Petra Horn, Vorstand SOS-Kinderdörfer weltweit. Um alle Betroffenen in Sicherheit bringen zu können, ist SOS-Kinderdorf Ukraine auf Unterstützung angewiesen. "Die Kosten für die Evakuierungen sind hoch. Auch müssen neben den Transporten Wohnungen organisiert und Sicherheitskräfte sowie zusätzliches pädagogisches Personal bezahlt werden, um den ankommenden Familien zu helfen. Wir sind sehr dankbar, dass uns die Vorwerk Gruppe gemeinsam mit der Stiftung RTL so schnell die dringend benötige Unterstützung zukommen lässt."

Angesichts der dramatischen Lage in der Ukraine hat die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." bereits am Donnerstag eine Spendenaktion für die betroffenen Kinder und ihre Familien gestartet und die erste Hilfe auf den Weg gebracht. "Wir müssen diesen Kindern und Familien umgehend in dieser dramatischen Notlage helfen. Wir sind sehr dankbar, dass wir vor Ort mit erfahrenen Partner-Organisationen jetzt vor allem Kindern und ihren Familien helfen können. Wir stehen mit den Helfern im ständigen Austausch und sind schockiert, was da gerade geschieht", so Wolfram Kons, Gesamtleiter Charity RTL und Vorstand "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.". "Die Solidarität und die Hilfsbereitschaft ist großartig und wir garantieren: Jeder Cent kommt an."

Die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." kümmert sich um lebensrettende Maßnahmen. Dazu gehören u. a. weitere Evakuierungen, der Transport von sauberem Trinkwasser oder die Bereitstellung von Gesundheits-, Hygiene- und Notfallschulungsmaterial. Außerdem sind psychosoziale Teams für die Kinder im Einsatz, die bereits jetzt traumatisiert sind.

Über Vorwerk

Die Vorwerk SE & Co. KG ist ein im Jahre 1883 gegründetes Familienunternehmen. Sitz der Holding ist Wuppertal (Deutschland). Das Kerngeschäft von Vorwerk ist die Produktion und der Vertrieb hochwertiger Haushaltsprodukte (Küchenmaschine Thermomix, Staubsauger Kobold). Als Direktvertriebsunternehmen sucht Vorwerk stets den direkten Kontakt zu seinen Kunden. Dabei stehen die Beraterinnen und Berater im Mittelpunkt der Aktivitäten und dienen den Kundinnen und Kunden als zentrale Anlaufstelle. Zur Vorwerk Familie gehören außerdem Neato Robotics und die akf bank. Vorwerk erwirtschaftet einen Konzernumsatz von 3,2 Milliarden Euro (2020) und ist in über 60 Ländern aktiv.

Über "RTL - Wir helfen Kindern"

"RTL - Wir helfen Kindern": Jeder Cent kommt an! Seit 1996 engagiert sich RTL für Not leidende Kinder in Deutschland und der ganzen Welt. In zahlreichen Aktionen wird das ganze Jahr gesammelt. Der jährliche RTL-Spendenmarathon Ende November ist die längste Spendensendung im deutschen Fernsehen. Die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." garantiert, dass jeder Cent der Spendengelder ohne Abzug bei den Kinderhilfsprojekten ankommt, da die Mediengruppe RTL Deutschland sämtliche Kosten für Verwaltung, Personal und Produktion übernimmt. In den vergangenen Jahren konnten so mehr als 222 Millionen Euro gesammelt und hunderttausenden Kindern nachhaltig geholfen werden. Die Stiftung wird intensiv durch das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) geprüft und trägt seit vielen Jahren das begehrte DZI-Spendensiegel.

Über SOS-Kinderdörfer weltweit

Die SOS-Kinderdörfer sind eine unabhängige soziale Organisation, die 1949 von Hermann Gmeiner ins Leben gerufen wurde. Seine Idee: Jedes verlassene, Not leidende Kind sollte wieder eine Mutter, Geschwister, ein Haus und ein Dorf haben, in dem es wie andere Kinder in Geborgenheit heranwachsen kann. Heute ist die Organisation mit über 550 Kinderdörfern und mehr als 2.500 weiteren SOS-Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Jugendeinrichtungen, Ausbildungs- und Sozialzentren, Krankenstationen, Nothilfeprojekten und der SOS-Familienhilfe in 137 Ländern aktiv und unterstützt jährlich rund 1,5 Millionen Kinder und Erwachsene.

